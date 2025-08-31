Bogdan Bogdanović završio Eurobasket zbog teške povrede, Stefan Jović preuzima kapitensku traku

Bogdan Bogdanović završio Eurobasket zbog teške povrede, Stefan Jović preuzima kapitensku traku

Kapiten Srbije neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva, dok će najiskusniji Stefan Jović voditi tim dalje.

Zvanično je potvrđeno da je Evropsko prvenstvo završeno za Bogdana Bogdanovića zbog rupture mišića zadnje lože zadobijene na utakmici sa Portugalom. U dogovoru sa Los Anđeles Klipersima, Bogdanović će biti na intenzivnim terapijama u SAD.

Bogdanović je igrao samo dva meča na šampionatu, a zbog povrede će odsustvovati četiri do šest nedelja. Reprezentacija Srbije nastavlja takmičenje bez kapitena, a novi kapiten je najiskusniji Stefan Jović, koji će predvoditi tim u nastavku.

Selektor Svetislav Pešić i tim suočavaju se sa velikim izazovom bez vođe na terenu, a Srbija će morati da pronađe nove opcije u bekovskoj liniji kako bi nastavila pohod na zlato. Ovo je težak udarac za reprezentaciju, jer Bogdanović je bio vođa sa neverovatnom energijom i karakterom pobednika.

Evropsko prvenstvo, Eurobasket, Estonija, Portugal, Los Anđeles, Bogdan Bogdanović, Stefan Jović

