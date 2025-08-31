Bogdan Bogdanović završio Eurobasket, Srbija bez kapitena: Stigli rezultati nakon povrede

NIN pre 8 minuta  |  Tanjug
Bogdan Bogdanović završio Eurobasket, Srbija bez kapitena: Stigli rezultati nakon povrede

Kapiten košarkaša Srbije Bogdan Bogdanović izvesno je završio učešće na Evropskom prvenstvu zbog povrede zadnje lože.

Kako javlja reporter Tanjuga iz Rige, izveštaj američkih lekara je stigao, ruptura je teža nego što se mislilo i evidentno je da LA Klipersi neće želeti da rizikuju da stanjem Bogdanovića. Bogdan Bogdanović se povredio na utakmici protiv Portugalije i sada se samo čeka zvanična objava Košarkaškog saveza Srbije. Bogdanović je u subotu propustio meč sa Letonijom, koju je Srbija pobedila u tesnoj završnici na krilima fantastičnog Nikole Jokića, koji će i u nastavku
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Tanjug: Srbija bez kapitena - Evrobasket završen za Bogdana Bogdanovića

Tanjug: Srbija bez kapitena - Evrobasket završen za Bogdana Bogdanovića

RTS pre 8 minuta
Srbija bez kapitena Bogdana Bogdanovića na Evrobasketu

Srbija bez kapitena Bogdana Bogdanovića na Evrobasketu

Nedeljnik pre 8 minuta
Evrobasket gotov za Bogdana, ali ga barem ne čeka duga pauza

Evrobasket gotov za Bogdana, ali ga barem ne čeka duga pauza

Sportske.net pre 3 minuta
Mediji: Bogdanović završio Evropsko prvenstvo

Mediji: Bogdanović završio Evropsko prvenstvo

Sputnik pre 8 minuta
Nova.rs otkriva: Poznato koliko će Bogdan pauzirati, ovo je veliki udarac za Srbiju

Nova.rs otkriva: Poznato koliko će Bogdan pauzirati, ovo je veliki udarac za Srbiju

Nova pre 8 minuta
Šok za Srbiju, kraj Evropskog prvenstva za Bogdana Bogdanovića

Šok za Srbiju, kraj Evropskog prvenstva za Bogdana Bogdanovića

Nova pre 8 minuta
Vest koje smo se pribojavali - Bogdanović završio Evrobasket

Vest koje smo se pribojavali - Bogdanović završio Evrobasket

B92 pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoEurobasketPortugalBogdan Bogdanović

Sport, najnovije vesti »

Bogdan Bogdanović završio Eurobasket, Srbija bez kapitena: Stigli rezultati nakon povrede

Bogdan Bogdanović završio Eurobasket, Srbija bez kapitena: Stigli rezultati nakon povrede

NIN pre 8 minuta
Tanjug: Srbija bez kapitena - Evrobasket završen za Bogdana Bogdanovića

Tanjug: Srbija bez kapitena - Evrobasket završen za Bogdana Bogdanovića

RTS pre 8 minuta
Srbija bez kapitena Bogdana Bogdanovića na Evrobasketu

Srbija bez kapitena Bogdana Bogdanovića na Evrobasketu

Nedeljnik pre 8 minuta
Evrobasket gotov za Bogdana, ali ga barem ne čeka duga pauza

Evrobasket gotov za Bogdana, ali ga barem ne čeka duga pauza

Sportske.net pre 3 minuta
Veliko iznenađenje: Treći teniser sveta eliminisan posle preokreta u 3. rundi US opena

Veliko iznenađenje: Treći teniser sveta eliminisan posle preokreta u 3. rundi US opena

Danas pre 3 minuta