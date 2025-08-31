Bogdan Bogdanović završio Eurobasket, Srbija bez kapitena: Stigli rezultati nakon povrede

Kapiten košarkaša Srbije Bogdan Bogdanović izvesno je završio učešće na Evropskom prvenstvu zbog povrede zadnje lože.

Kako javlja reporter Tanjuga iz Rige, izveštaj američkih lekara je stigao, ruptura je teža nego što se mislilo i evidentno je da LA Klipersi neće želeti da rizikuju da stanjem Bogdanovića. Bogdan Bogdanović se povredio na utakmici protiv Portugalije i sada se samo čeka zvanična objava Košarkaškog saveza Srbije. Bogdanović je u subotu propustio meč sa Letonijom, koju je Srbija pobedila u tesnoj završnici na krilima fantastičnog Nikole Jokića, koji će i u nastavku