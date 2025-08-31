Novi šok na US Openu, eliminisan jedan od glavnih favorita

Nova pre 2 sata  |  Autor: Dušan Marković
Novi šok na US Openu, eliminisan jedan od glavnih favorita

US open u Njujorku doneo je još jedno veliko iznenađenje – Aleksandar Zverev, treći teniser sveta, završio je takmičenje već u trećem kolu! Nemca je savladao Kanađanin Feliks Ože-Alijasim rezultatom 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4 i tako napravio senzaciju u Njujorku.

Ože-Alijasim je po prvi put posle 2021. godine stigao do osmine finala US Opena, a ovo mu je deveti put u karijeri da dolazi do te faze na grend slemovima. Pobeda nad Zverevim donela mu je i jubilej – bila je to njegova 20. pobeda u karijeri nad igračima iz Top 10. „Dobar osećaj, baš dobar osećaj! Dolazim ovde od 2018. i stalno radim na svom napretku… Još uvek sam mlad, dosta dugo dolazim ovde, a neki od vas me možda prvi put gledaju večeras. Zaista dobar osećaj,
