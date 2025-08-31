Velika borba Francuske i Izraela

Nova pre 49 minuta  |  Autor: Dušan Marković
Velika borba Francuske i Izraela

Peti dan evropskog prvenstva u košarci polako donosi rasplet u grupama C i D.

Pokreni i podeli SUPER VAJB. Nakon ludnice u subotu gde je na programu bilo čak 12 mečeva, danas odmarjau ekipe iz grupa A i B gde je odigrano tri kola, a mnogo uzbuđenja nas očekuje u preostale dve grupe. Program u 14 časova otvaraju dva zanimljiva duela. Slovenija je nakon dva poraza praktično u biti ili ne biti situaciji i nema alternativu osim da sruši Belgiju koja na svom kontu ima trijumf nad Islandom. U isto vreme u grupi C, Gruzija Aleksandra Džikića nakon
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Vidimo se u finalu": Bogdan Bogdanović završio Eurobasket zbog povrede, poslao poruku saigračima

"Vidimo se u finalu": Bogdan Bogdanović završio Eurobasket zbog povrede, poslao poruku saigračima

NIN pre 49 minuta
Bogdanović: Srećno momci, vidimo se u finalu

Bogdanović: Srećno momci, vidimo se u finalu

RTV pre 49 minuta
Grčka ponizila Gruziju: Janis i ekipa preslišali rivala! ‘građani’ u šoku: Brajtov u kombinovanom sastavu savladao Mančester…

Grčka ponizila Gruziju: Janis i ekipa preslišali rivala! ‘građani’ u šoku: Brajtov u kombinovanom sastavu savladao Mančester siti!

Hot sport pre 49 minuta
Dominacija Slovenije: Dončić tripl-dablom predvodio reprezentaciju do pobede! ‘građani’ u šoku: Brajtov u kombinovanom sastavu…

Dominacija Slovenije: Dončić tripl-dablom predvodio reprezentaciju do pobede! ‘građani’ u šoku: Brajtov u kombinovanom sastavu savladao Mančester siti!

Hot sport pre 49 minuta
Kakav peh za Nemačku: Centar zbog povrede van terena! ‘građani’ u šoku: Brajtov u kombinovanom sastavu savladao Mančester siti!…

Kakav peh za Nemačku: Centar zbog povrede van terena! ‘građani’ u šoku: Brajtov u kombinovanom sastavu savladao Mančester siti!

Hot sport pre 49 minuta
Evrobasket UŽIVO: Neizvestan meč Izraela i Francuske

Evrobasket UŽIVO: Neizvestan meč Izraela i Francuske

Sport klub pre 14 minuta
Džikić ćuti o Šengelijinom zdravlju

Džikić ćuti o Šengelijinom zdravlju

B92 pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoSlovenijaGruzijaGrčkaEvropsko prvenstvo u košarciBelgijaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Mančester siti poražen iako je vodio na poluvremenu

Mančester siti poražen iako je vodio na poluvremenu

Danas pre 34 minuta
Džejmi Vardi stiže u Seriju A

Džejmi Vardi stiže u Seriju A

Danas pre 4 minuta
"Vidimo se u finalu": Bogdan Bogdanović završio Eurobasket zbog povrede, poslao poruku saigračima

"Vidimo se u finalu": Bogdan Bogdanović završio Eurobasket zbog povrede, poslao poruku saigračima

NIN pre 49 minuta
Bogdanović: Srećno momci, vidimo se u finalu

Bogdanović: Srećno momci, vidimo se u finalu

RTV pre 49 minuta
Katastrofa za Norisa u Holandiji, Pjastri nezadrižvo grabi ka tituli

Katastrofa za Norisa u Holandiji, Pjastri nezadrižvo grabi ka tituli

Sportske.net pre 48 minuta