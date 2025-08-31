Siner, Muzeti i Rubljov u osmini finala Ju Es opena

Prvi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u osminu finala Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je večeras u Njujorku u trećem kolu pobedio 29. igrača sveta Kanađanina Denisa Šapovalova posle četiri seta, 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.

Meč je trajao tri sata i 14 minuta. Siner je šest puta uzeo servis kanadskom teniseru, dok je Šapovalov osvojio tri brejka. Siner, koji brani titulu na Ju Es openu, će u narednom kolu igrati protiv pobednika duela između 14. tenisera sveta Amerikanca Tomija Pola i 24. igrača sveta Kahahstanca Aleksandra Bublika. Plasman u osminu finala ostvario je i deseti teniser sveta Italijan Lorenco Muzeti, kome je njegov sunarodnik, 26. igrač sveta Flavio Koboli predao meč.
