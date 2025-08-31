Poljska bez poraza u grupi D, pao i Island

Košarkaši Poljske pobedili su Island rezultatom 84:75 u utakmici grupe D na Evropskom prvenstvu u košarci.

Malo ko je očekivao da će Poljska posle tri kola biti lider u grupi i jedina neporažena ekipa. Utakmica je u prve dve četvrtine bila gotovo ujednačena, iako su Poljaci konstantno vodili Island je uspevao da održi korak i jednocifreni zaostatak. Na poluvremenu je tim Igora Miličića ipak otišao sa komfornijom prednošću - 41:32. Dobro su Poljaci počeli i treću deonicu. Uspeli su da dođu i do maksimalnih 16 poena prednosti u jednom trenutku, ali je usledila serija