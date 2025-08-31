Poljska bez poraza u grupi D, pao i Island

RTS pre 15 minuta
Poljska bez poraza u grupi D, pao i Island

Košarkaši Poljske pobedili su Island rezultatom 84:75 u utakmici grupe D na Evropskom prvenstvu u košarci.

Malo ko je očekivao da će Poljska posle tri kola biti lider u grupi i jedina neporažena ekipa. Utakmica je u prve dve četvrtine bila gotovo ujednačena, iako su Poljaci konstantno vodili Island je uspevao da održi korak i jednocifreni zaostatak. Na poluvremenu je tim Igora Miličića ipak otišao sa komfornijom prednošću - 41:32. Dobro su Poljaci počeli i treću deonicu. Uspeli su da dođu i do maksimalnih 16 poena prednosti u jednom trenutku, ali je usledila serija
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Evrobasket: Bosna namučila Italiju, Izrael napravio iznenađenje dana

Evrobasket: Bosna namučila Italiju, Izrael napravio iznenađenje dana

BBC News pre 25 minuta
Nestvarni fontekio rastužio Bosnu: Italija se mučila, pa u finišu razbila rivala!

Nestvarni fontekio rastužio Bosnu: Italija se mučila, pa u finišu razbila rivala!

Kurir pre 10 minuta
Izrael šokirao Francusku - fontekio pogurao italiju: Prva pobeda Slovenije, Španija i Grčka demonstrirale silu! Poljaci…

Izrael šokirao Francusku - fontekio pogurao italiju: Prva pobeda Slovenije, Španija i Grčka demonstrirale silu! Poljaci maksimalni!

Kurir pre 10 minuta
Evrobasket, peti dan: Poljska nastavlja da blista na Evrobasketu, Nurkićev dabl-dabl nedovoljan protiv moćnog Fontekija

Evrobasket, peti dan: Poljska nastavlja da blista na Evrobasketu, Nurkićev dabl-dabl nedovoljan protiv moćnog Fontekija

Nova pre 25 minuta
Italija savladala Bosnu i hercegovinu: Fontekio nerešiva enigma

Italija savladala Bosnu i hercegovinu: Fontekio nerešiva enigma

Dnevnik pre 5 minuta
Poljska nastavila pobednički niz: Ponitka ne staje na Eurobasketu, pokazao ono što nije u Partizanu

Poljska nastavila pobednički niz: Ponitka ne staje na Eurobasketu, pokazao ono što nije u Partizanu

Mondo pre 25 minuta
Italija igra bolje bez Poceka — Fontekio nerešiva enigma za BiH

Italija igra bolje bez Poceka — Fontekio nerešiva enigma za BiH

B92 pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoEvropsko prvenstvo u košarciPoljska

Sport, najnovije vesti »

Oprostio se od saigrača: Bogdanovića cela ekipa ispratila kada je napuštao hotel

Oprostio se od saigrača: Bogdanovića cela ekipa ispratila kada je napuštao hotel

Danas pre 1 sat
Evrobasket: Novi poraz Bosne, Poljska zabeležila novi trijumf

Evrobasket: Novi poraz Bosne, Poljska zabeležila novi trijumf

Danas pre 30 minuta
Rutinska pobeda Zvezde: Arnautović pokazao zbog čega je doveden

Rutinska pobeda Zvezde: Arnautović pokazao zbog čega je doveden

Danas pre 2 sata
Evrobasket: Potop Francuske u Poljskoj

Evrobasket: Potop Francuske u Poljskoj

Danas pre 4 sati
Mađar fenomenalnim golom iz slobodnjaka rešio derbi Premijer lige (VIDEO)

Mađar fenomenalnim golom iz slobodnjaka rešio derbi Premijer lige (VIDEO)

Danas pre 3 sata