Vlahović i Kostić doneli pobedu Juventusu protiv Đenove

Fudbaleri Juventusa pobedili su u gostima Đenovu 1:0 u utakmici drugog kola italijanske Serije A. Vlahović i Kostić bili su ključni akteri u trijumfu bjanko-nera.

Juventus sa dve pobede startovao novu sezonu, a Dušan Vlahović koji je u centru pažnje zbog potencijalne promene sredine postigao je dva gola. Ponovo je napadač Srbije priliku dobio ulaskom sa klupe. "Stara dama" je imala potpunu inicijativu i u prvom poluvremenu, ali je domaćin uspevao da se uspešno brani. Jedinu dobru priliku imao je Gati u 41. minutu, ali je Nikola Leali odličnom bravurom spasio mrežu. Odluka da u 62. minutu u igru ubaci reprezentativce Srbije