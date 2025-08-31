Kostić asistent: Vlahović ponovo sa klupe za spas Juventusa

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Maja Todić
Dušan Vlahović ponovo je ušao sa klupe i ponovo je zatresao mrežu.

Ovoga puta za pobedu Juventusa na gostovanju Đenovi u drugom kolu Serije A. Ušli su Dušan Vlahović i Filip Kostić u igru u 62. minutu, a 11 minuta kasnije srpski dvojac doneo je Juventusu prednost. Kostić je izveo korner, Vlahović je ostao praktično bez čuvara, a lopta je išla pravo njemu na glavu i – bam! Dva kola, dva gola Vlahovića za Juventus ove sezone u Seriji A. Juventus je slavio minimalnim rezultatom i upisao drugu pobedu ove sezone. Vlahovic colpisce di
