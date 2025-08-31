UŽIVO: Zvezda u Pazaru, Arnautović prvi put starter

Sport klub pre 34 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
UŽIVO: Zvezda u Pazaru, Arnautović prvi put starter

Crvena zvezda igra prvu utakmicu posle eliminacije iz Lige šampiona od Pafosa, gostuje Novom Pazaru u derbiju 7. kola Super lige Srbije.

Utakmica na stadionu kraj Jošanice počinje u 19.30, sva dešavanja možete da pratite u blogu uživo Sport kluba. Meču će prisustvovati samo žene i deca, jer je Novi Pazar pod kaznom. Ovo je samo jedna utakmica u nizu u Novom Pazaru na kojoj nije bilo dozvoljena prodaja ulaznica. Novi Pazar se stabilizovao posle slabog početka sezone i u poslednja tri kola osvojio je sedam bodova, pobedio je Radnički u Nišu, Radnik na svom terenu i remizirao sa Spartakom u Subotici.
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Uživo, Novi Pazar - Crvena zvezda: Arnautović i Radonjić na terenu od prvog minuta

Uživo, Novi Pazar - Crvena zvezda: Arnautović i Radonjić na terenu od prvog minuta

Mondo pre 4 minuta
SASTAVI - Supersonična Zvezda u Pazaru, Arnautović i Radonjić od prvog minuta!

SASTAVI - Supersonična Zvezda u Pazaru, Arnautović i Radonjić od prvog minuta!

Sportske.net pre 14 minuta
UŽIVO Zvezda u Pazaru vida evropske rane

UŽIVO Zvezda u Pazaru vida evropske rane

B92 pre 19 minuta
Prenos, novi pazar - Crvena zvezda: Crveno-beli na teškom gostovanju u Superligi Srbije

Prenos, novi pazar - Crvena zvezda: Crveno-beli na teškom gostovanju u Superligi Srbije

Večernje novosti pre 14 minuta
Partizan pobedio Radnika i zadržao vodeću poziciju: Kostić za vođstvo, Manceu u čast

Partizan pobedio Radnika i zadržao vodeću poziciju: Kostić za vođstvo, Manceu u čast

Dnevnik pre 3 sata
Milojević: Gostovanje u Novom Pazaru jedno je od najtežih

Milojević: Gostovanje u Novom Pazaru jedno je od najtežih

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Vladan Milojević poziva na oprez pred meč sa novim pazarom: "Znamo da je to jedno od najtežih gostovanja u ligi"

Vladan Milojević poziva na oprez pred meč sa novim pazarom: "Znamo da je to jedno od najtežih gostovanja u ligi"

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaSuboticaNišLiga ŠampionaNovi PazarVladan Milojevićfk novi pazarfk crvena zvezdanemanja radonjicmarko arnautovic

Sport, najnovije vesti »

Mančester siti poražen iako je vodio na poluvremenu

Mančester siti poražen iako je vodio na poluvremenu

Danas pre 34 minuta
Džejmi Vardi stiže u Seriju A

Džejmi Vardi stiže u Seriju A

Danas pre 4 minuta
"Vidimo se u finalu": Bogdan Bogdanović završio Eurobasket zbog povrede, poslao poruku saigračima

"Vidimo se u finalu": Bogdan Bogdanović završio Eurobasket zbog povrede, poslao poruku saigračima

NIN pre 49 minuta
Bogdanović: Srećno momci, vidimo se u finalu

Bogdanović: Srećno momci, vidimo se u finalu

RTV pre 49 minuta
Katastrofa za Norisa u Holandiji, Pjastri nezadrižvo grabi ka tituli

Katastrofa za Norisa u Holandiji, Pjastri nezadrižvo grabi ka tituli

Sportske.net pre 49 minuta