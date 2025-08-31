UŽIVO: Zvezda u Pazaru, Arnautović prvi put starter

Crvena zvezda igra prvu utakmicu posle eliminacije iz Lige šampiona od Pafosa, gostuje Novom Pazaru u derbiju 7. kola Super lige Srbije.

Utakmica na stadionu kraj Jošanice počinje u 19.30, sva dešavanja možete da pratite u blogu uživo Sport kluba. Meču će prisustvovati samo žene i deca, jer je Novi Pazar pod kaznom. Ovo je samo jedna utakmica u nizu u Novom Pazaru na kojoj nije bilo dozvoljena prodaja ulaznica. Novi Pazar se stabilizovao posle slabog početka sezone i u poslednja tri kola osvojio je sedam bodova, pobedio je Radnički u Nišu, Radnik na svom terenu i remizirao sa Spartakom u Subotici.