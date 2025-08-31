Finalistkinje Vimbldona u osmini finala US opena!

Finalistkinje ovogodišnjeg Vimbldona Iga Švjontek i Amanda Anisimova plasirale su se u osminu finala US opena.

Poljakinja Švjontek je sa 2:0, po setovima 7:6 (2), 6:4, savladala Ruskinju Anu Kalinskaju u meču koji je trajao sat i 58 minuta. Imala je osvajačica grend slema u Njujorku 2022. godine velikih problema sa Kalinskajom. Vodila je Ruskinja sa ubedljivih 5:1, ali je druga teniserka sveta napravila veliki preokret, spasila četiri set lopte i osvojila set u taj-brejku. U drugom setu se takođe vodila velika borba. Presudio je Igin brejk u devetom gemu za vođstvo od 5:4