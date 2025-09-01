Đokovićeva želja: Četvrtfinale US Opena kao poklon ćerki za rođendan

BBC News pre 9 minuta

Getty Images Đokovićev način radovanja posvećen ćerki Tari - ona uči da svira violinu

Novak Đoković je nastavio pohod ka njegovoj 25. grend slem tituli, plasmanom u osminu finala US opena pobedom nad Nemcem Janom-Lenardom Štrufom 3:0 (po setovima 6-3, 6-3 i 6-2).

Iako mu je dva puta tokom meča ukazivana lekarska pomoć, Šokovića to nije poremetilo da dominira i zabeleži ubedljivu pobedu za manje od dva sata.

Iako je pobeda dokaz Đokovićeveve forme, pitanja o fizičkom stanju 38-godišnjaka i dalje ostaju.

Đoković igra prvi turnir od poraza u polufinalu Vimbldona u julu, nakon što je propustio ATP masters turnire u Torontu i Sinsinatiju.

Izgledao je umorno u prva dva meča u Njujorku, dok se borio sa povredom donjeg dela leđa u pobedi u trećem kolu nad Britancem Kameronom Norijem.

Ponovo su se pojavili znaci istrošenosti dok je pozivao fizioterapeuta zbog bolova u vratu, a zatim i a desnom podlakticom protiv Nemca Štrufa.

Međutim, čini se da to nije uticalo na njegovu igru, jer je diktirao ritam, zabeleživši 33 vinera i 12 asova.

Sedmi teniser sveta je upravo dobar servis potencirao kao najjače oružje u meču protiv Nemca.

„Svakako pomaže ako dobro servirate.

„Upravo sam video statistiku, nadservirao sam jednog od momaka koji je imao najviše asova tokom turnira ove godine, tako da je to odlična statistika", rekao je Đoković.

Đoković će u osmini finala igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica.

Ćerkin rođendan posebna motivacija

O predstojećem duelu za plasman u četvrtfinale, Đoković je rekao da je njegova ćerka Tara nezadovoljna što će igrati istog dana kada joj je rođendan.

„Nije bila baš srećna što neću biti na rođendanskoj zabavi. Ne podsećajte me na to, molim vas", rekao je novinarima Đoković, koji na kraju svakog meča i pobede imitira sviranje violine - instrumenta koji uči Tara.

„Pokušaću da pobedim i da joj to bude poklon.

„Poslaću joj i neke lepe poklone, lepa iznenađenja za njen rođendan.“

Sa 38 godina i 94 dana, Đoković je postao najstariji igrač u Open eri koji je stigao do četvrtfinala na sva četiri grend slem turnira u jednoj sezoni.

Biće to njegovo 64. četvrtfinale na grend slem turnirima.

Getty Images Đoković nastavlja da ruši rekorde

O povredi Bogdana Bogdanovića

Đoković je govorio i o povredi kapitena košarkaške reprezentacije Srbije Bogdana Bogdanovića koji više neće moći da igra za nacionalni tim na Evropskom prvenstvu u Letoniji.

„Onog trenutka kada sam pročitao da se povredio, odmah sam ga kontaktirao.

„Rekao mi je da oseća da će biti dobro i da nije ništa strašno, ali sam onda video da nažalost neće igrati.

„Ponovo sam ga pozvao i rekao mi je da je, nažalost, ozbiljnija povreda u pitanju.

„Dao sam neke predloge, načine na koje možda može sebi da ubrza oporavak, ali izgleda da to ne može ovoga puta da pomogne", rekao je Đoković srpskim novinarima.

