Novak otvorio dušu: Sanjam da osvojim 25. Grend slem u karijeri

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews
Novak otvorio dušu: Sanjam da osvojim 25. Grend slem u karijeri

Novak Đoković želi da osvoji svoj 25. grend slem u karijeri, ali poručuje da mora da ide meč po meč i da ne sme prerano da razmišlja o trofeju.

Posle pobede nad Nemcem Janom-Lenardom Štrufom rezultatom 3:0 i plasmana u četvrtfinale US Opena, srpski as je istakao da ga čeka veliki izazov. "Idem korak po korak, ne smem da žurim. Naravno da sanjam o još jednom grend slem trofeju, bilo bi fantastično osvojiti ga ponovo u Njujorku, ali trudim se da ostanem fokusiran samo na naredni izazov. Prethodni slem sam ovde osvojio pre dve godine, bilo bi lepo da se istorija ponovi. Hajde da vidimo, znam šta me čeka
