Ako je neko zaslužio da ostvari san – on je: Najbolji stranac u istoriji Crvene zvezde ide u Premijer ligu! Kakva krađa crvene zvezde: Klauzula 50.000.000 miliona, crveno-beli ga dovode za 14 puta manje!

Fulam želi Hvan-In Boma na poslednji dan prelaznog roka! Fulam razmatra spektakularan potez u finišu prelaznog roka i želi da dovede reprezentativca Južne Koreje Hvan-In Boma, prenose mediji iz Holandije.

Ekipa Marka Silve nije dobro startovala u Premijer ligi, pa se rukovodstvo odlučilo da potraži pojačanje u veznom redu pre isteka roka u ponedeljak u 18 časova. Prema pisanju portala Feyenoord Transfermarkt, londonski klub sprema prvu ponudu za plejmejkera Fejenorda. Hvan-In Bom je u septembru 2024. potpisao dugoročni ugovor sa holandskim velikanom do leta 2028. Brzo se nametnuo kao standardan član veznog reda kod trenera Arnea Slota i imao značajan uticaj u svojoj