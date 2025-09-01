Malo pleše po terenu, malo kod kuće: Jelena Đoković objavila urnebesan video Novaka kako igra! (video) velika očekivanja nikad nisu dobra: Kari nikad iskreniji!

Novak Đoković obezbedio je plasman u četvrtfinale US Opena i u utorak će odmjeriti snage sa Amerikancem Tejlorom Fricom.

Posle meča, njegovu proslavu upotpunila je supruga Jelena koja ga je iznenadila simpatičnim videom na Instagramu. Đoković je Štrufa savladao sa ubedljivih 6:3, 6:3, 6:2 i tako došao do svog 64. grend slem četvrtfinala u karijeri, potvrđujući konstantnost i iskustvo na najvećim turnirima. Njegov četvrtfinalni rival biće četvrti teniser sveta, Tejlor Fric. Na prethodnih deset međusobnih duela, Đoković nije izgubio ni set, što mu daje značajnu psihološku prednost pred