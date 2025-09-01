Turska rutinirala Estoniju, sa Srbijom za prvo mesto u grupi: Orlovi moraju da pobede oba meča do kraja! Rekordna prodaja crvene zvezde: Šampion oborio transfer rekord dva puta za jedno leto!

Hot sport pre 15 minuta
Turska rutinirala Estoniju, sa Srbijom za prvo mesto u grupi: Orlovi moraju da pobede oba meča do kraja! Rekordna prodaja…

Turska ubedljivo pobedila Estoniju, Turska i Srbija bore se za prvo mesto! U okviru 4. kola Evrobasketa, Turska je ostvarila ubedljivu pobedu nad Estonijom sa 84:64.

Turska je od starta nametnula tempo – prvu četvrtinu dobila je 25:13, drugu 21:14, dok je i u nastavku održavala prednost sa 19:22 i 19:15 u poslednjim kvartalima. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Alperen Sengun sa 21 poenom, 8 skokova i 5 asistencija, dok je Ersan Osmani dodao 14 poena uz 10 skokova. Bona Adem je postigao 12 poena i bio važan faktor u odbrani i organizaciji igre. Kod Estonije, Kreg Kullamae je bio najefikasniji sa 16 poena, a Karl Hermet je
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Evrobasket, 6. dan: Turska ruši sve pred sobom, Nemci silni, prva pobeda Crne Gore

Evrobasket, 6. dan: Turska ruši sve pred sobom, Nemci silni, prva pobeda Crne Gore

BBC News pre 5 minuta
Nemci se igrali i savladali Britaniju sa čak 63 razlike

Nemci se igrali i savladali Britaniju sa čak 63 razlike

RTS pre 30 minuta
Žestoka svađa pešića i atamana oči u oči: Snimak koji je obišao ceo svet, selektor Srbije više nije mogao da ćuti! Kari mu ovo…

Žestoka svađa pešića i atamana oči u oči: Snimak koji je obišao ceo svet, selektor Srbije više nije mogao da ćuti! Kari mu ovo nije zaboravio...(video)

Kurir pre 0 minuta
Stari „lisac“ Ataman: Jokić? Ništa posebno nismo spremali…

Stari „lisac“ Ataman: Jokić? Ništa posebno nismo spremali…

Sport klub pre 14 minuta
Turski košarkaš Kenan Sipahi optimista: "Izaći ćemo da dobijemo Srbiju"

Turski košarkaš Kenan Sipahi optimista: "Izaći ćemo da dobijemo Srbiju"

Dnevnik pre 50 minuta
Nemačka ubedljivo nadigrala veliku britaniju na evrobasketu – 63 razlike!

Nemačka ubedljivo nadigrala veliku britaniju na evrobasketu – 63 razlike!

Dnevnik pre 5 minuta
"Srbija je favorit i bez Bogija, imate Marka": Turčin iz Prištine na sprskom pričao o Eurobasketu i "orlovima"

"Srbija je favorit i bez Bogija, imate Marka": Turčin iz Prištine na sprskom pričao o Eurobasketu i "orlovima"

Mondo pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanCrna GoraEstonijaTurska

Sport, najnovije vesti »

Evrobasket, 6. dan: Turska ruši sve pred sobom, Nemci silni, prva pobeda Crne Gore

Evrobasket, 6. dan: Turska ruši sve pred sobom, Nemci silni, prva pobeda Crne Gore

BBC News pre 5 minuta
Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 35 minuta
Zvanično - Zvezda prodala Milosavljevića u Premijer ligu!

Zvanično - Zvezda prodala Milosavljevića u Premijer ligu!

Sportske.net pre 34 minuta
Zagrevanje za derbi sa Srbijom: Turska ubedljiva protiv Estonije

Zagrevanje za derbi sa Srbijom: Turska ubedljiva protiv Estonije

Danas pre 15 minuta
Pao rekord srpskog fudbala: Zvezda prodala štopera u Premijer ligu za 15.000.000 evra

Pao rekord srpskog fudbala: Zvezda prodala štopera u Premijer ligu za 15.000.000 evra

Nova pre 25 minuta