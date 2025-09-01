Turska rutinirala Estoniju, sa Srbijom za prvo mesto u grupi: Orlovi moraju da pobede oba meča do kraja! Rekordna prodaja crvene zvezde: Šampion oborio transfer rekord dva puta za jedno leto!

Turska ubedljivo pobedila Estoniju, Turska i Srbija bore se za prvo mesto! U okviru 4. kola Evrobasketa, Turska je ostvarila ubedljivu pobedu nad Estonijom sa 84:64.

Turska je od starta nametnula tempo – prvu četvrtinu dobila je 25:13, drugu 21:14, dok je i u nastavku održavala prednost sa 19:22 i 19:15 u poslednjim kvartalima. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Alperen Sengun sa 21 poenom, 8 skokova i 5 asistencija, dok je Ersan Osmani dodao 14 poena uz 10 skokova. Bona Adem je postigao 12 poena i bio važan faktor u odbrani i organizaciji igre. Kod Estonije, Kreg Kullamae je bio najefikasniji sa 16 poena, a Karl Hermet je