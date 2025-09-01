Zadržao se u crvenoj zvezdi svega dva meseca, a sada ide u Rusiju: Nova avantura srpskog povremenog reprezentativca! Srušio dominaciju dinama, pa dobio otkaz: Dupla kruna u maju, već u septembru kraj puta!

Nemanja Stojic potpisao za Soči! Srpski defanzivac Nemanja Stojic (27) zvanično je potpisao trogodišnji ugovor sa ruskim klubom Soči.

Stojic je već prošao lekarski pregled u Izraelu i pridružiće se timu odmah nakon reprezentativne pauze. Stojic & Sochi have agreed on a 3-year deal He has already passed a medical in Israel & will join the team after NT break ( @OnooQ) https://t.co/fQzXrJQbpb pic.twitter.com/ZR7BOweQIG — RPL Sky (@RPLNews_eng) September 1, 2025 Prošlog leta Stojic je prešao u Crvenu zvezdu, ali je nakon samo dva meseca karijeru nastavio u izraelskom Maccabi Tel Avivu, za sumu od