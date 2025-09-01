Zadržao se u crvenoj zvezdi svega dva meseca, a sada ide u Rusiju: Nova avantura srpskog povremenog reprezentativca! Srušio dominaciju dinama, pa dobio otkaz: Dupla kruna u maju, već u septembru kraj puta!
Hot sport pre 18 minuta
Nemanja Stojic potpisao za Soči! Srpski defanzivac Nemanja Stojic (27) zvanično je potpisao trogodišnji ugovor sa ruskim klubom Soči.
Stojic je već prošao lekarski pregled u Izraelu i pridružiće se timu odmah nakon reprezentativne pauze. Stojic & Sochi have agreed on a 3-year deal He has already passed a medical in Israel & will join the team after NT break ( @OnooQ) https://t.co/fQzXrJQbpb pic.twitter.com/ZR7BOweQIG — RPL Sky (@RPLNews_eng) September 1, 2025 Prošlog leta Stojic je prešao u Crvenu zvezdu, ali je nakon samo dva meseca karijeru nastavio u izraelskom Maccabi Tel Avivu, za sumu od