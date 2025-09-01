Liverpul ponovo oborio rekord – Isak konačno u crvenom za 145 miliona vera
RTS pre 19 minuta
Švedski fudbaler Aleksander Isak novi je fudbaler Liverpula, saopštio je šampion Engleske.
Nakon nekoliko nedelja pregovora, Njukasl je pristao da svog napadača proda u Liverpul za 145 miliona evra, što je najskuplji transfer u istoriji Premijer lige. Prethodno je Liverpul na početku prelaznog roka platio oko 135 miliona evra Bajer Leverkuzenu za Florijana Virca. Isak je potpisao šestogodišnji ugovor i nosiće dres sa brojem devet. Isak ove sezone još uvek nije odigrao nijedan meč, s obzirom na to da je pre oko mesec dana saopštio čelnicima "svraka" da