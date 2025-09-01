Liverpul ponovo oborio rekord – Isak konačno u crvenom za 145 miliona vera

Švedski fudbaler Aleksander Isak novi je fudbaler Liverpula, saopštio je šampion Engleske.

Nakon nekoliko nedelja pregovora, Njukasl je pristao da svog napadača proda u Liverpul za 145 miliona evra, što je najskuplji transfer u istoriji Premijer lige. Prethodno je Liverpul na početku prelaznog roka platio oko 135 miliona evra Bajer Leverkuzenu za Florijana Virca. Isak je potpisao šestogodišnji ugovor i nosiće dres sa brojem devet. Isak ove sezone još uvek nije odigrao nijedan meč, s obzirom na to da je pre oko mesec dana saopštio čelnicima "svraka" da