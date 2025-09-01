Srbija protiv Češke za četvrtu pobedu na Evrobasketu u nizu

Košarkaši Srbije protiv Češke igraju četvrtu utakmicu grupne faze na Evropskom prvenstvu. Direktan prenos meča je na Prvom programu RTS-a, a njegov tok iz časa u čas možete pratiti na našem portalu.

Srbija jedna od najtrofejnijih selekcija Košarkaška reprezentacija Srbije jeste nosilac slavne tradicije jugoslovenske košarke, što je i Fiba potvrdila. Ako se držimo toga, "orlovi" su jedna od najuspešnijih selekcija u istoriji, a samo na šampionatima Evrope osvojeno je neverovatnih 19 medalja (osam zlatnih, sedam srebrnih i četiri bronzane). Kao samostalna država, Srbija se prvi put pojavila na velikom takmičenju na Evropskom prvenstvu 2007. godine u Španiji, ali