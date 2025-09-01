Crna Gora "preživela" Švedsku, ubedljivi Turci i Nemci, Letonija nadigrala Portugal, Litvanija bolja od Finske

RTV pre 11 minuta  |  Tanjug, RTS
Crna Gora "preživela" Švedsku, ubedljivi Turci i Nemci, Letonija nadigrala Portugal, Litvanija bolja od Finske

TAMPERE - Košarkaška reprezentacija Crne Gore pobedila je danas selekciju Švedske rezultatom 87:81 u meču četvrtog kola grupe B na Evropskom prvenstvu u Tampereu.

Najefikasniji u selekciji Crne Gore bio je Nikola Vučević koji je postigao 23 poena uz 15 skokova. U reprezentaciji Švedske najbolji je bio Pele Larson sa 28 poena. Košarkaši Švedske i Crne Gore su u dosadašnjem delu EP zabeležili po jednu pobedu i tri poraza. Preostala dva duela četvrtog kola u grupi B biće odigrana kasnije danas, a sastaće se: Nemačka - Velika Britanija (15.30) i Finska - Litvanija (19.30). Poslednje kolo u grupi B na programu je 3. septembra, a
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Reči podrške od najvećeg: Novak iz Njujorka odmah pozvao Bogdana kada je saznao za kapitenovu povredu! Kolundžija dobila…

Reči podrške od najvećeg: Novak iz Njujorka odmah pozvao Bogdana kada je saznao za kapitenovu povredu! Kolundžija dobila pitanje o Jokiću, pa dala interesantan odgovor: Oduži se on nama na terenu više nego rečima!

Hot sport pre 25 minuta
Eurobasket, 6. Dan: Turska poslala poruku Srbiji, velika pobeda Crne Gore! Brutalni Nemci unakazili Britance Litvanija nanela…

Eurobasket, 6. Dan: Turska poslala poruku Srbiji, velika pobeda Crne Gore! Brutalni Nemci unakazili Britance Litvanija nanela prvi poraz Finskoj!

Kurir pre 27 minuta
Srbija ubedljiva i protiv Češke, ali povrede brinu: Vasa napokon zablistao, pa vrištao od bolova

Srbija ubedljiva i protiv Češke, ali povrede brinu: Vasa napokon zablistao, pa vrištao od bolova

Mondo pre 25 minuta
Markanen podbacio - Litvanija utišala Finsku!

Markanen podbacio - Litvanija utišala Finsku!

B92 pre 26 minuta
Jeziv prizor, kako nas tera baksuz! Srpski košarkaš krvav napustio parket protiv Čeha! (video+foto)

Jeziv prizor, kako nas tera baksuz! Srpski košarkaš krvav napustio parket protiv Čeha! (video+foto)

Kurir pre 1 sat
Trenutak kada se povredio Nikola Jović: Ovo je jezivo! (video)

Trenutak kada se povredio Nikola Jović: Ovo je jezivo! (video)

Kurir pre 42 minuta
Pogledajte kako se povredio Nikola Jović: Krv po dresu, cela Srbija se zaledila zbog ovoga

Pogledajte kako se povredio Nikola Jović: Krv po dresu, cela Srbija se zaledila zbog ovoga

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoCrna GoraLitvanijaEstonijaLetonijaPortugalVelika BritanijaNemačkaŠvedskaFinskaTurska

Sport, najnovije vesti »

Odbojkašice Turske u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Odbojkašice Turske u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Danas pre 3 sata
Novak Đoković saznao kada igra četvrtfinale US opena protiv Tejlora Frica

Novak Đoković saznao kada igra četvrtfinale US opena protiv Tejlora Frica

Danas pre 3 sata
Marta Kos: Crna Gora u EU možda već 2028. godine, Albanija 2029.

Marta Kos: Crna Gora u EU možda već 2028. godine, Albanija 2029.

Danas pre 2 sata
"Pumpaj" odzvanja na Evrobasketu: Navijači iz Rige šalju podršku protestima u Srbiji (VIDEO)

"Pumpaj" odzvanja na Evrobasketu: Navijači iz Rige šalju podršku protestima u Srbiji (VIDEO)

N1 Info pre 27 minuta
Evrobasket, 6. dan: Srbija protiv Turske za pol-poziciju, Nemci na 60+ protiv Britanaca

Evrobasket, 6. dan: Srbija protiv Turske za pol-poziciju, Nemci na 60+ protiv Britanaca

BBC News pre 22 minuta