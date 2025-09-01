Crna Gora "preživela" Švedsku, ubedljivi Turci i Nemci, Letonija nadigrala Portugal, Litvanija bolja od Finske

TAMPERE - Košarkaška reprezentacija Crne Gore pobedila je danas selekciju Švedske rezultatom 87:81 u meču četvrtog kola grupe B na Evropskom prvenstvu u Tampereu.

Najefikasniji u selekciji Crne Gore bio je Nikola Vučević koji je postigao 23 poena uz 15 skokova. U reprezentaciji Švedske najbolji je bio Pele Larson sa 28 poena. Košarkaši Švedske i Crne Gore su u dosadašnjem delu EP zabeležili po jednu pobedu i tri poraza. Preostala dva duela četvrtog kola u grupi B biće odigrana kasnije danas, a sastaće se: Nemačka - Velika Britanija (15.30) i Finska - Litvanija (19.30). Poslednje kolo u grupi B na programu je 3. septembra, a