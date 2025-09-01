Đoković: Servis mi je učinio život lakšim

Bio je sjajno raspoložen Novak Đoković posle još jedne pobede na stadionu Artur Eš.

Štruf nije imao nikakve šanse protiv najboljeg u istoriji. Posle prolaska u četvtrtfinale US opena, Srbin je govorio na terenu. „Uživam u svakom noćnom meču na stadionu Artur Eš, jer ne znam koliko će ih još biti. Hvala vam svima koji ste došli večeras. Jel treba još nešto da kažem“ smejao se Đoković. Na pitanje čime je najzadovoljniji o ubedljivoj pobedi protiv Štrufa, vlasnik 24. gren slem titule je rekao. „Pomaže ako dobro serviraš. To mi je učinilo život