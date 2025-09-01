Pao rekord Premijer lige: Isak u Liverpulu za 150.000.000 evra!

Saga koja je trajala više od mesec dana je konačno okončana.

Aleksandar Isak je igrač Liverpula. Klubovi su se konačno dogovorili i za 150 miliona evra, što je rekord Premijer lige, Šveđanin je iz Njukasla stigao u redove šampiona Engleske. U jednom trentku je delovalo da neće biti ništa od dogovora. Isak je hteo po svaku cenu samo u Liverpul, ali Njukasl nije hteo da spusti cenu ispod 150 miliona. Redsi su na kraju popustili i čini se na zadovoljstvo svih priča je konačno okončana. Liverpul je tako dobio ogromno pojačanje u