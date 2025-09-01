UŽIVO: Dobar trening Srbije, Crnoj Gora vodi u ključnom meču

Prvog septembra počinje četvrto kolo grupe faze Evropskog prvenstva u košarci.

Program počinje od 12.30, a selekcija Srbije u večernjem terminu igra svoj meč protiv Češke. U ponedeljak je na programu šest utakmica. Timovi iz grupa C i D imaju slobodan dan, pa nas očekuje akcija iz Rige – domaćina grupe A – i Tamperea – gde se igraju mečevi grupe B. Evo i celokupnog rasporeda. U grupi A, Srbija i Nemačka su već matematički obezbedile plasman u nokaut fazu. Priliku da to učini ima i Letonija, ako savlada Portugal, uz pobedu Srbije protiv Češke.