Adut Nemaca propušta ostatak EP, mora na operaciju

Sportski žurnal pre 19 minuta
Adut Nemaca propušta ostatak EP, mora na operaciju

Centar Bajerna je bio deo selekcije Nemačke koja je osvojila zlato na Svetskom prvenstvu 2023. godine

Reprezentativac Nemačke Johanes Fojtman propustiće ostatak Evropskog prvenstva zbog povrede koja zahteva operaciju. - Johanes Fojtman više neće biti dostupan za reprezentaciju Nemačke do kraja turnira. Dalja dijagnostika je otkrila povredu centra Bajern Minhena koja zahteva hirurško lečenje - piše u saopštenju Košarkaškog saveza Nemačke. Fojtman je na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu igrao na samo dve utakmice grupne faze protiv Crne Gore i Litvanije i u njima je u
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Nemci ostali bez igrača: Centar završio Evropsko prvenstvo! Emotivno: Navijači poslali poruku kapitenu Srbije!

Nemci ostali bez igrača: Centar završio Evropsko prvenstvo! Emotivno: Navijači poslali poruku kapitenu Srbije!

Hot sport pre 9 minuta
Turska rutinirala Estoniju, sa Srbijom za prvo mesto u grupi: Orlovi moraju da pobede oba meča do kraja! Loše vesti pred…

Turska rutinirala Estoniju, sa Srbijom za prvo mesto u grupi: Orlovi moraju da pobede oba meča do kraja! Loše vesti pred Češku: Veliko razočarenje za srpske navijače u Rigi!

Hot sport pre 54 minuta
FOTO Pogledajte kako izgleda Jokićeva ruka posle teškog pada, nosi posebnu protekciju

FOTO Pogledajte kako izgleda Jokićeva ruka posle teškog pada, nosi posebnu protekciju

Nova pre 14 minuta
Češka na dva koša u prvoj četvrtini

Češka na dva koša u prvoj četvrtini

RTS pre 9 minuta
UŽIVO: Furiozan početak Srbije, Česi dva puta pogodili koš

UŽIVO: Furiozan početak Srbije, Česi dva puta pogodili koš

Sport klub pre 19 minuta
Odličan početak Srbije, blistaju Jović i Petrušev, Česi već morali da reaguju

Odličan početak Srbije, blistaju Jović i Petrušev, Česi već morali da reaguju

Nova pre 19 minuta
Srbija - Češka: Nije dobro, jedan od najboljih košarkaša otišao u svlačionicu

Srbija - Češka: Nije dobro, jedan od najboljih košarkaša otišao u svlačionicu

Kurir pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoEvropsko prvenstvoCrna GoraLitvanijaMinhenNemačkaBajern MinhenBajern

Sport, najnovije vesti »

Odbojkašice Turske u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Odbojkašice Turske u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Danas pre 1 sat
Novak Đoković saznao kada igra četvrtfinale US opena protiv Tejlora Frica

Novak Đoković saznao kada igra četvrtfinale US opena protiv Tejlora Frica

Danas pre 1 sat
Marta Kos: Crna Gora u EU možda već 2028. godine, Albanija 2029.

Marta Kos: Crna Gora u EU možda već 2028. godine, Albanija 2029.

Danas pre 1 sat
"Orlovi" počeli pripreme za duele sa Letonijom i Engleskom

"Orlovi" počeli pripreme za duele sa Letonijom i Engleskom

RTS pre 54 minuta
Jedno od najgorih pojačanja u istoriji junajteda napušta Old traford: Antoni ima novi klub! Loše vesti pred Češku: Veliko…

Jedno od najgorih pojačanja u istoriji junajteda napušta Old traford: Antoni ima novi klub! Loše vesti pred Češku: Veliko razočarenje za srpske navijače u Rigi!

Hot sport pre 54 minuta