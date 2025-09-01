Adut Nemaca propušta ostatak EP, mora na operaciju

Centar Bajerna je bio deo selekcije Nemačke koja je osvojila zlato na Svetskom prvenstvu 2023. godine

Reprezentativac Nemačke Johanes Fojtman propustiće ostatak Evropskog prvenstva zbog povrede koja zahteva operaciju. - Johanes Fojtman više neće biti dostupan za reprezentaciju Nemačke do kraja turnira. Dalja dijagnostika je otkrila povredu centra Bajern Minhena koja zahteva hirurško lečenje - piše u saopštenju Košarkaškog saveza Nemačke. Fojtman je na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu igrao na samo dve utakmice grupne faze protiv Crne Gore i Litvanije i u njima je u