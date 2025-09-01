Novak protutnjao do četvrtfinala US Opena – sledi duel sa najboljim Amerikancem

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u 14. četvrtfinale US Opena u karijeri pobedom protiv Nemca Jana-Lenarda Štrufa rezultatom 6:3, 6:3,6:2. Za polufinale Novak će se boriti protiv Tejlora Frica, četvrtog tenisera sveta.

Ovo je bio osmi susret Novaka Đokovića i Jana Lenarda Štrufa i ujedno osma pobeda srpskog asa. Već od samog starta meča Novak Đoković počeo je da servira snažno i nameće svoj ritam igre uz neke izuzetne i elegantne poteze. Zatekao je takav start Jana-Lenarda Štrufa koji je mnogo grešio. Lako je srpski as došao do dva brejka i poveo 4:0, a Nemac kao da je tek tada ušao u meč. Uspeo je da vrati jedan brejk i da proigra znatno bolje, ali to je bilo sve što mu je