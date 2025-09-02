BBC vesti na srpskom

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Evropsko prvenstvo u košarci traja do 14. septembra. Grupna faza se igra u četiri zemlje, od nokaut faze do završnice utakmice će biti u Letoniji.

BBC News pre 40 minuta
evrobasket, evropsko prvenstvo u košarci
Getty Images

Evropsko prvenstvo u košarci igra se u četiri zemlje, a ekipe su podeljene po grupama.

Takmičenje je počelo 27. avgusta i trajaće do 14. septembra.

Mečevi A grupe, u kojoj je Srbija, igraju se u Rigi, domaćin takmičenja u B grupi je finski Tampere, C grupe je kiparski Limasol, a dueli D grupe igraju se u poljskim Katovicama.

Od eliminacione faze do finala, sve utakmice biće odigrane u Letoniji.

Titulu prvaka brani Španija koja je na EP 2022. pobedila Francusku 88:76.

  • Grupa A: Srbija, Letonija, Češka, Turska, Estonija, Portugal
  • Grupa B: Litvanija, Crna Gora, Finska, Velika Britanija, Švedska, Nemačka
  • Grupa C: Španija, Grčka, Italija, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Kipar
  • Grupa D: Francuska, Slovenija, Poljska, Izrael, Belgija, Island

Iz svake grupe proći će po četiri najbolje selekcije.

U drugoj fazi se ukrštaju grupe A i B, te C i D - prvoplasirani protiv četvrtoplasiranog, te drugoplasirani protiv trećeplasiranog.

Donosimo vam raspored svih mečeva grupne faze (i predviđeni raspored nokaut faze i završnice) - termini su po srednjeevropskom vremenu.

BBC novinari iz Letonije
BBC
BBC novinari iz Letonije: Nemanja Mitrović, Slobodan Maričić, Dejana Vukadinović, Grujica Andrić i Marko Protić

Pogledajte video o selektoru Srbije Svetislavu Pešiću koji je napunio 76 godina:

GRUPA A

Domaćin reprezentacija u Grupi A je Riga, glavni grad Letonije.

- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -

  • Češka - Portugal 50:62
  • Letonija - Turska 73:93
  • Srbija - Estonija 98:64

- Drugo kolo; petak, 29. avgust -

  • Turska - Češka 92:78
  • Estonija - Letonija 70:72
  • Srbija - Portugal 80:69

- Treće kolo; subota, 30. avgust -

  • Češka - Estonija 75:89
  • Letonija - Srbija 80:84
  • Turska - Portugal 95:54

- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -

  • Estonija - Turska 64:84
  • Portugal - Letonija 62:78
  • Srbija - Češka 82:60

- Peto kolo; sreda, 3. septembar -

  • Estonija - Portugal (13:45)
  • Češka - Letonija (17:00)
  • Turska - Srbija (20:15)

TABELA GRUPE A: Turska 4-0, Srbija 4-0, Letonija 2-2, Estonija 1-3, Portugal 1-3 Češka 0-4.

GRUPA B

Utakmice Grupe B igraju se u Tampereu, u Finskoj.

- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -

  • Velika Britanija - Litvanija 70:94
  • Crna Gora - Nemačka 76:106
  • Švedska - Finska 90:93

- Drugo kolo; petak, 29. avgust -

  • Nemačka - Švedska 105:83
  • Litvanija - Crna Gora 94:67
  • Finska - Velika Britanija 109:79

- Treće kolo; subota, 30. avgust -

  • Litvanija - Nemačka 88:107
  • Velika Britanija - Švedska 59:78
  • Crna Gora - Finska 65:85

- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -

  • Švedska - Crna Gora 81:87
  • Nemačka - Velika Britanija 120:57
  • Finska - Litvanija 78:81

- Peto kolo; sreda, 3. septembar -

  • Crna Gora - Velika Britanija (12:30)
  • Litvanija - Švedska (15:30)
  • Finska - Nemačka (19:30)

TABELA GRUPE B: Nemačka 4-0, Finska 3-1, Litvanija 3-1, Crna Gora 1-3, Švedska 1-3, Velika Britanija 0-4.

GRUPA C

Utakmica Grupe C igraju se u Limasolu, na Kipru.

- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -

  • Gruzija - Španija 83:69
  • BiH - Kipar 91:64
  • Grčka - Italija 75:66

- Drugo kolo; subota, 30. avgust -

  • Italija - Gruzija 78:62
  • Kipar - Grčka 69:96
  • Španija - BiH 88:67

- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -

  • Gruzija - Grčka 53:94
  • Španija - Kipar 91:47
  • BiH - Italija 79:96

- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -

  • Grčka - BiH 77:80
  • Kipar - Gruzija (17:15)
  • Italija - Španija (20:30)

- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -

  • BiH - Gruzija (14:00)
  • Italija - Kipar (17:15)
  • Španija - Grčka (20:30)

TABELA GRUPE C: Grčka 3-1, Španija 2-1, Italija 2-1, BiH 2-2, Gruzija 1-2, Kipar 0-3.

Pogledajte video: Sve što treba da znate o zvaničnoj lopti Evrobasketa

GRUPA D

Domaćin reprezentacijama u Grupu D su poljske Katovice.

- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -

  • Izrael - Island 83:71
  • Belgija - Francuska 64:92
  • Slovenija - Poljska 95:105

- Drugo kolo; subota, 30. avgust -

  • Island - Belgija 64:71
  • Francuska - Slovenija 103:95
  • Poljska - Izrael 66:64

- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -

  • Slovenija - Belgija 86:69
  • Izrael - Francuska 82:69
  • Poljska - Island 84:75

- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -

  • Belgija - Izrael 89:92
  • Island - Slovenija (17:00)
  • Francuska - Poljska (20:30)

- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -

  • Francuska - Island (14:00)
  • Izrael - Slovenija (17:00)
  • Poljska - Belgija (20:30)

TABELA GRUPE D: Izrael 3-1, Poljska 3-0, Francuska 2-1, Slovenija 1-2, Belgija 1-3, Island 0-3.

NOKAUT FAZA

Od eliminacione faze do završnice, sve utakmice će biti odigrane u Rigi, u Letoniji.

Nokaut faza počinje u subotu, 6. septembra, kada se igraju prve četiri utakmice osmine finala, a satnica će naknadno biti određena.

Dan kasnije, biće odigrana preostala četiri meča osmine finala.

Termini četvrtfinalnih utakmica su 9. i 10. septembra, a polufinalni dueli zakazani su za 12. septembar.

Utakmica za treće mesto igra se 14. septembra od 16 sati, a finale je u 20 sati.

Pogledajte: BBC novinari vas vode kroz Rigu

Pogledajte i ovo: Gastronomska avantura u Rigi

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.02.2025)

BBC News
Vučić Putinu: 'Sve ruske firme su dobrodošle u Srbiju'

Vučić Putinu: 'Sve ruske firme su dobrodošle u Srbiju'

BBC News pre 35 minuta
Tenkovi, turizam i poziranje fotografima: Zašto su Kim Džong Un, Putin i Vučić u Pekingu

Tenkovi, turizam i poziranje fotografima: Zašto su Kim Džong Un, Putin i Vučić u Pekingu

BBC News pre 4 sati
Evrobasket, 7. dan: Bosna šokirala Grčku, nema Janisa, nema pobede

Evrobasket, 7. dan: Bosna šokirala Grčku, nema Janisa, nema pobede

BBC News pre 25 minuta
Više od 1.000 mrtvih u zemljotresu u Avganistanu, Zapad nudi pomoć

Više od 1.000 mrtvih u zemljotresu u Avganistanu, Zapad nudi pomoć

BBC News pre 4 sati
Evrobasket, 6. dan: Srbija protiv Turske za pol-poziciju, Nemci na 60+ protiv Britanaca

Evrobasket, 6. dan: Srbija protiv Turske za pol-poziciju, Nemci na 60+ protiv Britanaca

BBC News pre 16 sati
BBC News

Povezane vesti »

Evrobasket, 7. dan: Bosna šokirala Grčku, nema Janisa, nema pobede

Evrobasket, 7. dan: Bosna šokirala Grčku, nema Janisa, nema pobede

BBC News pre 25 minuta
Šta je to Pešić spremio za Tursku?

Šta je to Pešić spremio za Tursku?

Vesti online pre 25 minuta
Preko 40 miliona evra: Rekordan prihod, ovo su svi transferi Zvezde u letnjem prelaznom roku! On je najveća opasnost po…

Preko 40 miliona evra: Rekordan prihod, ovo su svi transferi Zvezde u letnjem prelaznom roku! On je najveća opasnost po Srbiju: Automobil mu prešao preko prstiju, a sada ga svi znaju kao „Bejbi Jokić“!

Hot sport pre 48 minuta
Muta poslao jasnu poruku: Bogdanova povreda nije tragedija, vidim Srbiju u finalu! On je najveća opasnost po Srbiju: Automobil…

Muta poslao jasnu poruku: Bogdanova povreda nije tragedija, vidim Srbiju u finalu! On je najveća opasnost po Srbiju: Automobil mu prešao preko prstiju, a sada ga svi znaju kao „Bejbi Jokić“!

Hot sport pre 50 minuta
Bosanci dobili Grke, Janis se hvatao za glavu: Najveći haos Eurobasketa, Nurkić rešio meč desetinku pre kraja

Bosanci dobili Grke, Janis se hvatao za glavu: Najveći haos Eurobasketa, Nurkić rešio meč desetinku pre kraja

Mondo pre 39 minuta
Crvena zvezda najavila detonaciju: Brutalno pojačanja za Ligu Evrope stiže na Marakanu - transfer bomba!

Crvena zvezda najavila detonaciju: Brutalno pojačanja za Ligu Evrope stiže na Marakanu - transfer bomba!

Kurir pre 10 minuta
Evrobasket, 7. dan: Bosna šokirala Grčku, nema Janisa, nema pobede

Evrobasket, 7. dan: Bosna šokirala Grčku, nema Janisa, nema pobede

Radio 021 pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoEvropsko prvenstvo u košarciLitvanijaVelika BritanijaŠpanijaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Senzacija na Evrobasketu: Dragocena pobeda Bosne i Hercegovine

Senzacija na Evrobasketu: Dragocena pobeda Bosne i Hercegovine

Danas pre 40 minuta
Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 40 minuta
Evrobasket, 7. dan: Bosna šokirala Grčku, nema Janisa, nema pobede

Evrobasket, 7. dan: Bosna šokirala Grčku, nema Janisa, nema pobede

BBC News pre 25 minuta
Novi slučajevi torture u Rigi, navijač „kažnjen“ zbog pumpanja?

Novi slučajevi torture u Rigi, navijač „kažnjen“ zbog pumpanja?

Sport klub pre 15 minuta
Đoković protiv Frica za polufinale Ju-Es opena i savršen niz u međusobnim mečevima

Đoković protiv Frica za polufinale Ju-Es opena i savršen niz u međusobnim mečevima

RTS pre 15 minuta