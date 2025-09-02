Ko će SAD da ih zaustavi? Bomba za kraj prelaznog roka, Donaruma prešao u Mančester Siti! Izrael se kockao, ali ipak slavio: Avdija sjajan, Madar solidan!

Man čester Siti je danas ozvaničio dolazak italijanskog golmana Đanluiđija Donarume, koji je stigao iz Pari Sen Žermena.

Kako prenosi BBC, vrednost transfera iznosila je 26 miliona funti, a ugovor je potpisan na pet godina. Direktor fudbala Sitija, Ugo Vijana, istakao je kvalitet Donarume: „Đanluiđijev nivo, kvalitet i rezultati govore sami za sebe. Stigao je kao jedan od najboljih golmana na svetu, sa bogatim iskustvom na vrhunskom nivou. Nema sumnje da će doneti dodatni kvalitet i dubinu našem golmanskom odeljenju.“ Donaruma je u PSŽ došao 2021. iz Milana i od tada odigrao 161