Đoković protiv Frica za polufinale Ju-Es opena i savršen niz u međusobnim mečevima

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Tejlora Frica u četvrtfinalu Ju-Es opena. Meč je na programu u noći između utorka i srede oko 2.30 po srednjoevropskom vremenu.

Đoković će četvrti put ove sezone igrati četvrtfinale nekog grend slema, a u karijeri mu je to 53. put da se našao među osam najboljih na najvrednijim turnirima. Ovo je njegova 19. sezona na Ju-Es openu. Duel Đokovića i Frica postavljen je kao drugi po redu u večernjem programu Stadiona Artur Eš, nakon susreta između Arine Sabalenke i Markete Vondrušove. Meč dama počinje u 1.00 sat posle ponoći po srednjoevropskom vremenu, a očekuje se da srpski i američki teniser