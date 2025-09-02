Siner ubedljiv nad Bublikom za plasman u četvrtfinale Ju-Es opena

Siner ubedljiv nad Bublikom za plasman u četvrtfinale Ju-Es opena

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Ju-Es opena nakon ubedljive pobede nad Aleksanderom Bublikom iz Kazahstana rezultatom 3:0 – 6:1, 6:1, 6:1.

Duel na Artur Ešu trajao je nešto više od sat i 20 minuta, a prvi nosilac turnira je od samog starta nametnuo ritam koji protivnik nije mogao da isprati. Siner je tokom celog meča bio apsolutno dominantan – siguran na svom servisu, precizan u razmenama i taktički besprekoran. Bublik, s druge strane, nije uspeo da pronađe rešenje za rivala, pa je neretko pribegavao improvizaciji, ali to nije poremetilo fokusiranog Italijana. Ovom pobedom Siner je poveo u međusobnom
