Alkaraz ubedljiv protiv Lehečeke za plasman u polufinale US Opena

RTV pre 14 minuta  |  Tanjug
Alkaraz ubedljiv protiv Lehečeke za plasman u polufinale US Opena

NJUJORK - Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale US Opena, pošto je večeras savladao Čeha Jiržija Lehečku rezultatom 6:4, 6:2, 6:4.

Meč je trajao dva sata, a Španac je do polufinala stigao bez izgubljenog seta. Rival u borbi za finale biće mu pobednik meča između Novaka Đokovića i Amerikanca Tejlora Frica. Siner pobedio Bublika i plasirao se u četvrtfinale Najbolji teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Ju-Es opena u Njujorku, pošto je jutros u osmini finala u Njujorku pobedio Aleksandra Bublika iz Kazahstana 6:1, 6:1, 6:1. Meč je trajao jedan sat i 21 minut. Ovo je bio
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Izrael se kockao, ali ipak slavio: Avdija sjajan, Madar solidan! Kari pešić o povredi Bogdanovića: „Šta da radimo, desilo se!“…

Izrael se kockao, ali ipak slavio: Avdija sjajan, Madar solidan! Kari pešić o povredi Bogdanovića: „Šta da radimo, desilo se!“

Hot sport pre 59 minuta
Evrobasket 2025, sedmi dan: Bledo izdanje velikana evropske košarke, Francuzi „lome“ Poljake

Evrobasket 2025, sedmi dan: Bledo izdanje velikana evropske košarke, Francuzi „lome“ Poljake

Nova pre 24 minuta
UŽIVO: Italija od očaja do pobede, Leva i Podolski gedaju Poljake

UŽIVO: Italija od očaja do pobede, Leva i Podolski gedaju Poljake

Sport klub pre 24 minuta
BiH pobedila Grčku bez Janisa, Džikićeva Gruzija ubedljiva protiv Kipra, Italija savladala Španiju!

BiH pobedila Grčku bez Janisa, Džikićeva Gruzija ubedljiva protiv Kipra, Italija savladala Španiju!

Sputnik pre 24 minuta
Đoković sa 13:0 ide u četvrtfinale u Njujorku

Đoković sa 13:0 ide u četvrtfinale u Njujorku

Vesti online pre 1 sat
Alkaras kao zid - dominacija i "poziv" Đokoviću!

Alkaras kao zid - dominacija i "poziv" Đokoviću!

B92 pre 1 sat
Evo ko je plavuša koja je prtivukla pažnju tokom meča Alkaraza na US Openu, mama joj je olimpijska šampionka

Evo ko je plavuša koja je prtivukla pažnju tokom meča Alkaraza na US Openu, mama joj je olimpijska šampionka

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićUS OpenNjujorkKanadaŠpanijaKazahstanAustralijaKarlos AlkarazJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

„Test za nas da vidimo dokle smo mi stigli“: Pešić pričao i opcijama posle odlaska Bogdanovića

„Test za nas da vidimo dokle smo mi stigli“: Pešić pričao i opcijama posle odlaska Bogdanovića

Danas pre 25 minuta
Evrobasket: Španija na korak od eliminacije, u grupi D poznato ko ide dalje

Evrobasket: Španija na korak od eliminacije, u grupi D poznato ko ide dalje

Danas pre 4 minuta
Evrobasket, 7. dan: Bosna šokirala Grčku, Island namučio Sloveniju

Evrobasket, 7. dan: Bosna šokirala Grčku, Island namučio Sloveniju

Danas pre 19 minuta
Tomas Tuhel za duel sa Srbijom izvukao džokera koji nije igrao sedam godina za Englesku

Tomas Tuhel za duel sa Srbijom izvukao džokera koji nije igrao sedam godina za Englesku

Danas pre 49 minuta
Neverovatno pojačanje u Zvezdi: Nikada neko sa toliko trofeja nije nastupao za crveno-bele

Neverovatno pojačanje u Zvezdi: Nikada neko sa toliko trofeja nije nastupao za crveno-bele

Danas pre 1 sat