Antiklimaks: Siner uništio nezainteresovanog Bublika

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Vladimir Todorović
Publika na stadionu Artur Eš je očekivala spektakl, a dobila je jedno veliko ništa.

Janik Siner je uništio nezainteresovanog Aleksandra Bublika 6:1, 6:1, 6:1 za sat i 20 minuta i ušao u četvrtfinale US opena. Odbranu titule nastavlja protiv sunarodnika Lorenca Muzetija. Do meča osmine finala, Bublik nije izgubio nijedan gem na svoj servis. Međutim, kada je sa druge strane mreže stao Siner sve se promenilo. U prvom gemu Italijan je došao do 0:30, Bublik uspeo da izjednači na 30:30. Usledila je greška iz forhenda, pa onda dupla i najbolji igrač
