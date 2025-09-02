Pešić pred Tursku: Nije najvažnija, ali je utakmica sa najjačim protivnikom dosad

Srbija i Turska do sada imaju maksimalne četiri pobede i sutra uveče od 20.15 sati u Rigi odlučuju ko će osvojiti prvo mesto u grupi A

- Ovo nije najvažnija utakmica na prvenstvu, ali je utakmica sa dosad najjačim protivnikom, objektivno, sa ekipom koja je ovde pokazala kontinuitet, timsku igru, dobar pristup - rekao je selektor Srbije Svetislav Pešić uoči duela sa Turskom. Srbija i Turska do sada imaju maksimalne četiri pobede i sutra uveče od 20.15 sati u Rigi odlučuju ko će osvojiti prvo mesto u grupi A. - To je za nas dodatni izazov da odigramo najbolje što možemo, da vidimo gde smo, test da