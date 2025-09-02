Nikolićeva srpska kolonija u Atini: Stigao i Grujić

Sputnik pre 1 sat
Nikolićeva srpska kolonija u Atini: Stigao i Grujić

Marko Grujić, srpski fudbaler, novi je igrač AEK-a iz Atine koji sa klupe vodi Marko Nikolić, srpski stručnjak.

Raste srpska kolonija u Atini. Posle Luke Jovića u AEK je stigao i Marko Grujić. Detalji ugovora još nisu saopšteni. Srpski fudbaler je u klub iz Atine stigao bez obeštećenja, pošto mu je istekao ugovor sa Portom. Grujić (29) je prethodnih pet sezona bio član Porta. On je ranije igrao za Hertu, Kardif, Liverpul, Kolubaru i Crvenu zvezdu. Srpski fudbaler je za Porto ukupno odigrao 140 utakmica i postigao je četiri gola. Grujić je za reprezentaciju Srbije od
