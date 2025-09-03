Domaćin eliminisan sa evrobasketa: Portugalija u osmini finala, kraj za Estonce u Rigi

Košarkaška reprezentacija Portugalije pobedila je Estoniju rezultatom 68:65 u meču petog kola grupe A na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Portugalci su ovim trijumfom obezbedili četvrto mesto u grupi A i izborili plasman u osminu finala EP, dok je Estonija eliminisana sa kontinentalnog šampionata. Najefikasniji u selekciji Portugalije bio je Rafael Lišboa, koji je postigao 17 poena, dok je Nemijas Keta dodao 15. Keta je isključen sredinom treće četvrtine, pošto je dobio dve tehničke greške. U reprezentaciji Estonije najbolji je bio Artur Konontšuk sa 20 poena, Preostala dva meča petog kola grupe A