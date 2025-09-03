Nisam ovako zamišljao kraj: Nakon Vučevića Crna Gora ostala bez još jednog igrača

Dnevnik pre 11 minuta
Nisam ovako zamišljao kraj: Nakon Vučevića Crna Gora ostala bez još jednog igrača

Posle Nikole Vučevića i Vladimir Mihailović je odlučio da više ne igra za košarkašku reprezentaciju Crne Gore.

Crna Gora je imala izgledne šanse da se plasira u osminu finala Evropskog prvenstva, ali je doživela šokantan poraz od Velike Britanije (89:83). Posle ovog bolnog poraza, najbolji igrač reprezentacije Crne Gore Nikola Vučević je saopštio da je završio sa nastupima u nacionalnom dresu. Na identičnu odluku je došao i Vladimir Mihailović, koji tako rekao da više ne računaju na njega kada se radi o akcijama u dresu sa državnim grbom. – Nisam baš ovako zamišljao kraj
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

"Orlovi" protiv Šengunove Turske - meč kojim se šalje poruka ostalim konkurentima (RTS 1, 20.15)

"Orlovi" protiv Šengunove Turske - meč kojim se šalje poruka ostalim konkurentima (RTS 1, 20.15)

RTS pre 26 minuta
uživo Turska - Srbija: Pobeda "orlova" donosi prvo mesto i lakši žreb

uživo Turska - Srbija: Pobeda "orlova" donosi prvo mesto i lakši žreb

Euronews pre 6 minuta
Portugal ide dalje: Estonija ‘pala’ nakon velike drame! Lako i očekivano: Letonija preslišala Češku!

Portugal ide dalje: Estonija ‘pala’ nakon velike drame! Lako i očekivano: Letonija preslišala Češku!

Hot sport pre 25 minuta
Crvena zvezda pustila karte za ligu Evrope u prodaju: Povoljne cene za evropski fudbal u Srbiji! Lako i očekivano: Letonija…

Crvena zvezda pustila karte za ligu Evrope u prodaju: Povoljne cene za evropski fudbal u Srbiji! Lako i očekivano: Letonija preslišala Češku!

Hot sport pre 25 minuta
Ima li kraja?! Još jedna povreda u redovima Litvanije! Lako i očekivano: Letonija preslišala Češku!

Ima li kraja?! Još jedna povreda u redovima Litvanije! Lako i očekivano: Letonija preslišala Češku!

Hot sport pre 16 minuta
Nikola Vučević se slomio posle poraza na Eurobasketu: Suze NBA zvezde, nije se oprostio kako je želeo

Nikola Vučević se slomio posle poraza na Eurobasketu: Suze NBA zvezde, nije se oprostio kako je želeo

Mondo pre 26 minuta
Novi problem za Srbiju na Eurobasketu: Reprezentacija ostala bez još jednog igrača za derbi grupe

Novi problem za Srbiju na Eurobasketu: Reprezentacija ostala bez još jednog igrača za derbi grupe

Mondo pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropsko prvenstvoCrna GoraVelika Britanija

Sport, najnovije vesti »

Srbija sa samo deset igrača protiv Turske

Srbija sa samo deset igrača protiv Turske

Danas pre 6 minuta
Ivana Španović bez zadrške komentarisala Sinerov poduhvat: „Novak je to uradio čist“

Ivana Španović bez zadrške komentarisala Sinerov poduhvat: „Novak je to uradio čist“

Danas pre 11 minuta
Đurđevdan „grmi“ u Rigi pred meč Srbija – Turska (VIDEO)

Đurđevdan „grmi“ u Rigi pred meč Srbija – Turska (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Novi peh: Litvanija u velikom problemu pred osminu finala Evrobasketa

Novi peh: Litvanija u velikom problemu pred osminu finala Evrobasketa

Danas pre 46 minuta
"Orlovi" protiv Šengunove Turske - meč kojim se šalje poruka ostalim konkurentima (RTS 1, 20.15)

"Orlovi" protiv Šengunove Turske - meč kojim se šalje poruka ostalim konkurentima (RTS 1, 20.15)

RTS pre 26 minuta