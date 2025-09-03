Nisam ovako zamišljao kraj: Nakon Vučevića Crna Gora ostala bez još jednog igrača

Posle Nikole Vučevića i Vladimir Mihailović je odlučio da više ne igra za košarkašku reprezentaciju Crne Gore.

Crna Gora je imala izgledne šanse da se plasira u osminu finala Evropskog prvenstva, ali je doživela šokantan poraz od Velike Britanije (89:83). Posle ovog bolnog poraza, najbolji igrač reprezentacije Crne Gore Nikola Vučević je saopštio da je završio sa nastupima u nacionalnom dresu. Na identičnu odluku je došao i Vladimir Mihailović, koji tako rekao da više ne računaju na njega kada se radi o akcijama u dresu sa državnim grbom. – Nisam baš ovako zamišljao kraj