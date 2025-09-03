Povreda ljubimca navijača: Aleksa izašao sa terena! (video) (poluvreme) rovovska bitka Srbije i Turske: Najbolji meč dosadašnjeg toka EvroBasketa – Prednost ‘Orlova’!

Hot sport pre 38 minuta
Povreda ljubimca navijača: Aleksa izašao sa terena! (video) (poluvreme) rovovska bitka Srbije i Turske: Najbolji meč…

Aleksa Avramović napustio je parket u meču sa Turskom! Bek Orlova meč je otvorio u svom prepoznatljivom ritmu, doneo energiju na parketu ali je u jednom momentu morao da napusti igru i to sam.

Avramović je dobio udarac u glavu, tačnije u nos i direktno nakon toga otišao u svlačionicu. pic.twitter.com/BiJ7L3pAg1 — Steve Rogers (@BelgradeEagle) September 3, 2025 Njegov izostanak dodatno komplikuje posao selektoru Svetislavu Pešiću, jer je Avramović važio za ključnog defanzivnog igrača i pokretača tranzicije. Podsetimo, Srbija je već oslabljena izostankom Bogdana Bogdanovića, kao i Tristana Vukčevića, pa je svaka nova povreda ogroman teret za tim. Trenutno
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Srbija protiv Turske za prvo mesto u grupi - "orlovi" u minimalnom zaostatku pred poslednju četvrtinu

Srbija protiv Turske za prvo mesto u grupi - "orlovi" u minimalnom zaostatku pred poslednju četvrtinu

RTV pre 17 minuta
Potpuni kolaps Crne Gore, završen evrobasket: Izgubili od Velike Britanije i ispali sa turnira! Povreda ljubimca navijača…

Potpuni kolaps Crne Gore, završen evrobasket: Izgubili od Velike Britanije i ispali sa turnira! Povreda ljubimca navijača: Aleksa izašao sa terena! (video)

Hot sport pre 23 minuta
Novi hladan tuš za crnu goru: Vučević se povlači iz reprezentacije nakon poraza od Velike Britanije! Povreda ljubimca…

Novi hladan tuš za crnu goru: Vučević se povlači iz reprezentacije nakon poraza od Velike Britanije! Povreda ljubimca navijača: Aleksa izašao sa terena! (video)

Hot sport pre 21 minuta
(Poluvreme) rovovska bitka Srbije i Turske: Najbolji meč dosadašnjeg toka EvroBasketa – Prednost ‘Orlova’! Povreda ljubimca…

(Poluvreme) rovovska bitka Srbije i Turske: Najbolji meč dosadašnjeg toka EvroBasketa – Prednost ‘Orlova’! Povreda ljubimca navijača: Aleksa izašao sa terena! (video)

Hot sport pre 20 minuta
Prava bomba na domaćoj pijaci: Vojvodina sprema milionsku ponudu za Zvezdinom prvotimca! Povreda ljubimca navijača: Aleksa…

Prava bomba na domaćoj pijaci: Vojvodina sprema milionsku ponudu za Zvezdinom prvotimca! Povreda ljubimca navijača: Aleksa izašao sa terena! (video)

Hot sport pre 23 minuta
Šokantan kraj za Crnu Goru, Švedska i Portugal u osmini finala, Letonija deklasirala Češku, a Nemačka Finsku

Šokantan kraj za Crnu Goru, Švedska i Portugal u osmini finala, Letonija deklasirala Češku, a Nemačka Finsku

RTV pre 8 minuta
Duel za vrh – orlovi protiv Turske u poslednjem kolu Direktan okršaj za vrh tabele koji donosi lakši nastavak šampionata…

Duel za vrh – orlovi protiv Turske u poslednjem kolu Direktan okršaj za vrh tabele koji donosi lakši nastavak šampionata. Povreda ljubimca navijača: Aleksa izašao sa terena! (video)

Hot sport pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TwitterTurskaAleksa Avramović

Sport, najnovije vesti »

Aleksa Avramović obeležio kraj prvog poluvremena: Odlazak u svlačionicu pre vremena, ali i koš i neverovatna blokada nad…

Aleksa Avramović obeležio kraj prvog poluvremena: Odlazak u svlačionicu pre vremena, ali i koš i neverovatna blokada nad Larkinom (VIDEO)

Danas pre 34 minuta
Poznato na koga ide poraženi iz meča Srbija – Turska

Poznato na koga ide poraženi iz meča Srbija – Turska

Danas pre 34 minuta
Ivana Španović bez zadrške komentarisala Sinerov poduhvat: „Novak je to uradio čist“

Ivana Španović bez zadrške komentarisala Sinerov poduhvat: „Novak je to uradio čist“

Danas pre 1 sat
Srbija sa samo deset igrača protiv Turske

Srbija sa samo deset igrača protiv Turske

Danas pre 1 sat
Đurđevdan „grmi“ u Rigi pred meč Srbija – Turska (VIDEO)

Đurđevdan „grmi“ u Rigi pred meč Srbija – Turska (VIDEO)

Danas pre 2 sata