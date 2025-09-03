Povreda ljubimca navijača: Aleksa izašao sa terena! (video) (poluvreme) rovovska bitka Srbije i Turske: Najbolji meč dosadašnjeg toka EvroBasketa – Prednost ‘Orlova’!

Aleksa Avramović napustio je parket u meču sa Turskom! Bek Orlova meč je otvorio u svom prepoznatljivom ritmu, doneo energiju na parketu ali je u jednom momentu morao da napusti igru i to sam.

Avramović je dobio udarac u glavu, tačnije u nos i direktno nakon toga otišao u svlačionicu. pic.twitter.com/BiJ7L3pAg1 — Steve Rogers (@BelgradeEagle) September 3, 2025 Njegov izostanak dodatno komplikuje posao selektoru Svetislavu Pešiću, jer je Avramović važio za ključnog defanzivnog igrača i pokretača tranzicije. Podsetimo, Srbija je već oslabljena izostankom Bogdana Bogdanovića, kao i Tristana Vukčevića, pa je svaka nova povreda ogroman teret za tim. Trenutno