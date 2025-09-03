A SAD ono pravo - spektakl za prvo mesto pred nokaut fazu: Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Turska

Košarkaši Srbije sastaju se sa Turskom u utakmici 5. kola grupe na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Obe ekipe imaju maksimalan skor u prva četiri kola i biće ovo obračun za prvo mesto u grupi pred osminu finala. Turska je prijatno iznenadila na ovom Eurobasketu, izabranici Ergina Atamana zabeležili su četiri ubedljive pobede i istakli ozbiljnu kandidaturu za medalju. Srbiju je malo poremetila povreda kapitena Bogdana Bogdanovića, ali Orlovi i dalje imaju kvalitet za najsjajnije odličje. Utakmicu možete pratiti na kanalima "RTS-a " i "Arene sporta", a sva