A SAD ono pravo - spektakl za prvo mesto pred nokaut fazu: Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Turska

Kurir pre 1 minut
Košarkaši Srbije sastaju se sa Turskom u utakmici 5. kola grupe na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Obe ekipe imaju maksimalan skor u prva četiri kola i biće ovo obračun za prvo mesto u grupi pred osminu finala. Turska je prijatno iznenadila na ovom Eurobasketu, izabranici Ergina Atamana zabeležili su četiri ubedljive pobede i istakli ozbiljnu kandidaturu za medalju. Srbiju je malo poremetila povreda kapitena Bogdana Bogdanovića, ali Orlovi i dalje imaju kvalitet za najsjajnije odličje. Utakmicu možete pratiti na kanalima "RTS-a " i "Arene sporta"
„Test za nas da vidimo dokle smo mi stigli“: Pešić pričao i o opcijama posle odlaska Bogdanovića

Danas pre 5 sati
Ergin Ataman pred meč sa Srbijom: „Jokić – može on da ubaci 50 poena…“

Danas pre 8 sati
Oglasila se policija Rige: Incident među navijačima Srbije zbog skandiranja, pokrenuta istraga

Danas pre 9 sati
Berić za Danas: Malo smo pribijeni uza zid, Bogdanovića je teško zameniti

Danas pre 10 sati
Pešić pred Tursku: Nije najvažnija, ali je utakmica sa najjačim protivnikom dosad

Sportski žurnal pre 1 dan
Srbija i Turska u sredu na Evrobasketu: Dobro organizovan finansijski džin protiv kolekcije košarkaških talenata

Nova ekonomija pre 1 dan
Pešić hitno govorio o brojnim povredama Orlova: Selektor javno poziva na velike promene u pravilima! Čudna karijera: Nekada…

Hot sport pre 1 dan

TurskaKosarkaska reprezentacija srbije

Parada u Pekingu: Kina prvi put prikazala novo naoružanje: Si Đinping se pojavio uz Putina i Kim Džong Una, prisustvovao i…

Blic pre 7 minuta
Parada u Pekingu: Kina prvi put prikazala novo naoružanje: Si Đinping se pojavio uz Putina i Kim Džong Una, prisustvovao i…

Blic pre 7 minuta
Naučnici objasnili šta se nalazi unutar Marsa: Tajne prošlosti Crvene planete isplivavale na površinu

Blic pre 1 minut
Čekajući 5G

Velike priče pre 1 minut
Monika Seleš i bolest miastenija gravis

Velike priče pre 1 minut