Ko je ovo očekivao?! Partizan ušao u KLS, poznato i na koji način! Crno-beli izdali saopštenje i sve objasnili!

Kurir pre 1 sat
Ko je ovo očekivao?! Partizan ušao u KLS, poznato i na koji način! Crno-beli izdali saopštenje i sve objasnili!

KK Partizan ulazi u KLS, ali kroz svoju novu filijalu, ekipu Metalca iz Valjeva.

Partizan je ostvario saradnju sa Metalcem i tu će se mladi igrači crno-belih razvijati. Crno-beli su se oglasili saopštenjem koje prenosimo u celosti: - KK Partizan i KK Metalac iz Valjeva, potpisali su sporazum o saradnji koja će za.oba kluba doneti nove prilike. Od sezone 2025-26, KK Metalac postaje tim kroz koji će se razvijati mladi igrači crno-belih. Renomirani valjevski klub, na taj način je dobio podršku da nastavi sa normalnim funkcionisanjem, ali pod
