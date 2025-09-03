Ogroman šok za Srbiju na Eurobasketu! Orlovi ostali bez važnog igrača pred Tursku! Katastrofalne vesti stigle iz Rige!

Kurir pre 26 minuta
Ogroman šok za Srbiju na Eurobasketu! Orlovi ostali bez važnog igrača pred Tursku! Katastrofalne vesti stigle iz Rige!

Još jedan udarac za našu reprezentaciju na Eurobasketu.

Prvenstvo je već završeno za Bogdana Bogdanovića, a večerašnju utakmicu protiv Turske propustiće Tristan Vukčević zbog povrede zadnje lože. Tristan je doživeo istu povredu kao i Bogdan Bogdanović, pa su velike šanse da ostanemo i bez njega do kraja Evropskog prvenstva, što je užasan udarac za naš tim. Uskoro opširnije...
