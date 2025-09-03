Ovako su crnogorski mediji reagovali na šokantno ispadanje sa Evrobasketa: „Kraj sna – Vučević je zaslužio lepši kraj…“…

Košarkaši Crne Gore podbacili su u poslednjem kolu grupne faze na Evrobasketu, pošto su poraženi od Velike Britanije sa 89:83.

Crna Gora je prethodno pobedila Švedsku sa 87:81 i činilo se da je na dobrom putu da se nađe u nokaut fazi, ali je usledio hladan tuš i poraz od autsajdera, koji je sve promenio. Sada je Crna Gora sigurno peta u grupi nakon pet mečeva, dok je u osminu finala prošla Švedska, koja ima najbolju koš-razliku u krugu od tri tima sa po jednom pobedom (Šveđani kasnije igraju protiv Litvanije, ali nemaju imperativ pobede). „Šok u Tampereu –