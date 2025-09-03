Pešić: Da vidimo gde smo

Ovo nije najvažnija utakmica na prvenstvu, ali je utakmica sa dosad najjačim protivnikom, objektivno, sa ekipom koja je ovde pokazala kontinuitet, timsku igru, dobar pristup, rekao je selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić uoči duela sa Turskom.

Srbija i Turska do sada imaju maksimalne četiri pobede i u sredu od 20.15 sati u Rigi odlučuju ko će osvojiti prvo mesto u grupi A. "To je za nas dodatni izazov da odigramo najbolje što možemo, da vidimo gde smo, test da vidimo dokle smo stigli, moramo da idemo utakmicu po utakmicu", istakao je Pešić u razgovoru sa srpskim novinarima posle treninga u Rigi. Izostanak kapitena Bogdana Bogdanovića je veliki, ali neće se tražiti opravdanja i izgovori, nego druge