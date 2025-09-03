Aleksandar Mitrović ima novi klub: Otišao tamo gde ga niko nije očekivao!

Večernje novosti
Aleksandar Mitrović ima novi klub: Otišao tamo gde ga niko nije očekivao!

SPEKULISALO se dosta o tome gde će Aleksandar Mitrović da nastavi karijeru. Na njegovo mesto Simone Inzagi doveo je Darvina Nunjeza, a o budućem klubu Srbina se licitiralo, sve do danas.

FOTO: FSS Pisalo se da će Smederevac karijeru nastaviti u klubovima poput: Mančester junajteda, Milana, napolija, čak i Real Madrida, Bešiktaša, Fenera, Lidsa, ali... Kako prenose gotovo svi relevantni mediji iz Katara, najbolji strelac u istoriji našeg državnog tima izabrao je Al-Rajan. Tamo će ga sačekati portugalski trener Artur Žorže (53), njegovi sunarodnici Tijago Silva i Andre Amaro, Španci David Garsija i Rodrigo, Brazilci Vesli, Gabrijel Pereira Rožer
