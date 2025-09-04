Bez prava na grešku: Zna se termin meča Srbija – Finska

Košarkaši Srbije doživeli su poraz od Turske rezulattom 95:90 u petom kolu grupe A na Evropskom prvenstvu, te su tako na kraju prve faze takmičenja zauzeli drugo mesto.

To znači da će izabranici Svetislava Pešića u osmini finala igrati protiv trećeplasirane ekipe, a to je Finska. Sada je poznat termin te utakmice, a on glasi subota od 20.45 časova. U ostalim mečevima osmine finala tog dana „koplja“ će ukrstiti Turska i Švedska (11), Nemačka i Portugal (14.15), te Letonija i Litvanija (17.30). Parove osmine finala koji će biti odigrani u nedelju 7. avgusta formiraće ekipe iz C i D grupe čije je poslednje kolo grupne faze zakazano