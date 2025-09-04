Kad i gde možete gledati basketaše na Prvenstvu Evrope? Srbija juri novo zlato bez najboljeg igrača

Kad i gde možete gledati basketaše na Prvenstvu Evrope? Srbija juri novo zlato bez najboljeg igrača

Reprezentacija Srbije u basketu 3×3 otputovala je danas u Kopenhagen, gde će se od 5. do 7. septembra održati Evropsko prvenstvo, preneo je Košarkaški savez Srbije.

Srbija je do sada pet puta bila šampion Evrope, a prošle godine u Beču osvojila je srebrnu medalju. Ovoga puta naši basketaši igraće u A grupi sa Italijom i Švajcarskom. Prvi mečevi na programu su u petak, od 15.00 časova protiv Italije i od 18.00 časova protiv Švajcarske. Po dve najbolje ekipe iz svake grupe plasiraće se u četvrtfinale, gde će Srbija ukrštati sa C grupom u kojoj su Holandija, Letonija i Irska. Završne borbe za medalje zakazane su za nedelju, 7.
