Najteži mogući put do zlata za Srbiju, „orlove“ čeka pakao do kraja Evrobasketa: Ako sve ovo uspeju da urade – zaista im nema ravnog

Pred košarkašima Srbije nalazi se najteži mogući put do zlata na Evrobasketu u Rigi, iako i dalje važimo za prvog favorita.

Pokreni i podeli SUPER VAJB. Srbija je završila grupnu fazu Evrobasketa na drugom mestu, iza Turske od koje je jedino izgubila. „Orlovi“ su pobeđivali redom Estoniju (98:64), Portugal (80:69), Letoniju (84:80) i Češku, a onda je usledio poraz od Turske (95:90). Međutim, moglo bi se reći da pravi testovi za našu reprezentaciju počinju već sada. Utakmica sa Turskom, objektivno najkvalitetnijim rivalom iz grupe A, došla je u trenutku kada su naši košarkaši već