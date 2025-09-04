Tajs: Nema pritiska, prihvatili smo ulogu favorita

Sport klub pre 14 minuta  |  Autor: Nikola Novaković,
Tajs: Nema pritiska, prihvatili smo ulogu favorita

Centar reprezentacije Nemačke Danijel Tajs uveren je da "panceri" igraju odlično na Evropskom prvenstvu i naveo koje su vrline njegovog tima. „Mislim da je to cela ekipa.

Igramo brzo, delimo loptu i mnogo uživamo u košarci na terenu. Mislim da nam je to najvažnija stvar. Ozbiljno shvatamo svakog protivnika. Imamo jedan cilj, želimo da ga postignemo i zato igramo“, počeo je Tajs. Nemačka je opravdala epitet jednog od glavnih favorita za osvajanje medalje, ako ne i takmičenja, već u grupnoj fazi, kad su zabeležili najveće razlike i brojeve poena u ovom veku. Larson za SK: Jović je „ubica“, ali Finci imaju šansu „Ne mislim da je to
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Ovo se čekalo: Stigla informacija o povredi Alekse Avramovića! Alarmantno stanje: Legendarni funkcioner Zvezde hitno…

Ovo se čekalo: Stigla informacija o povredi Alekse Avramovića! Alarmantno stanje: Legendarni funkcioner Zvezde hitno hospitalizovan!

Hot sport pre 59 minuta
Ovo je duh: Pešić dao slobodan dan igračima, a samo je on to odbio! Alarmantno stanje: Legendarni funkcioner Zvezde hitno…

Ovo je duh: Pešić dao slobodan dan igračima, a samo je on to odbio! Alarmantno stanje: Legendarni funkcioner Zvezde hitno hospitalizovan!

Hot sport pre 59 minuta
„Većina ne želi da igra protiv nas“: Tajs odgovorio na pitanja Nova.rs – želi zlato na Evrobasketu, pomenuo Srbiju

„Većina ne želi da igra protiv nas“: Tajs odgovorio na pitanja Nova.rs – želi zlato na Evrobasketu, pomenuo Srbiju

Nova pre 58 minuta
Da li je moguće da je to rekao?! "Bejbi Jokić" baš poleteo nakon pobede nad Srbijom

Da li je moguće da je to rekao?! "Bejbi Jokić" baš poleteo nakon pobede nad Srbijom

Večernje novosti pre 58 minuta
Evrobasket kalkulacije: Teži put Srbije do finala

Evrobasket kalkulacije: Teži put Srbije do finala

BBC News pre 1 sat
VIDEO Nova.rs na treningu Nemačke: Kod šampiona nema predaha – glavna zvezda sa kačketom u centru pažnje

VIDEO Nova.rs na treningu Nemačke: Kod šampiona nema predaha – glavna zvezda sa kačketom u centru pažnje

Nova pre 1 sat
Svetislav Pešić ponos Pirota: Ovako ga sugrađani bodre dok vodi Orlove ka pobedi

Svetislav Pešić ponos Pirota: Ovako ga sugrađani bodre dok vodi Orlove ka pobedi

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoNemačka

Sport, najnovije vesti »

Hamilton šokiran oštrom kaznom iz Zandvorta

Hamilton šokiran oštrom kaznom iz Zandvorta

Danas pre 44 minuta
Maurisio Poketino ustalasao javnost na Pirinejima: Espanjol je mnogo više katalonski klub nego Barselona

Maurisio Poketino ustalasao javnost na Pirinejima: Espanjol je mnogo više katalonski klub nego Barselona

Danas pre 2 sata
Novak Đoković o završnici US opena: Kada igram najbolji tenis, mislim da mogu da pobedim obojicu

Novak Đoković o završnici US opena: Kada igram najbolji tenis, mislim da mogu da pobedim obojicu

Danas pre 2 sata
Evrobasket: Dončić srušio Izrael, Bosna prošla grupu prvi put posle 32 godine

Evrobasket: Dončić srušio Izrael, Bosna prošla grupu prvi put posle 32 godine

BBC News pre 4 minuta
Mitrović karijeru nastavlja u Kataru

Mitrović karijeru nastavlja u Kataru

RTS pre 9 minuta