(VIDEO) Strelec srušio Nemačku, Meti Keš utišao Roterdam

Sport klub pre 27 minuta  |  Autor: Filip Mijailović
Reprezentativci Slovačke priredili su spektakl za 20.013 gledalaca, koliko ih je zvanično bilo na nacionalnom stadionu u Bratislavi, a sunarodnike su obradovali pobedom nad Nemačkom 2:0 (1:0) u prvoj utakmici A grupe kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

Defanzivac David Hancko, koji je ovog leta prešao iz Fejenorda u Atletiko Madrid, bio je strelac gola u 42. minutu iz kontre posle odigranog duplog pasa sa Davidom Strelecom. I Strelec se upisao u strelce, ali je to bilo u drugom poluvremenu, tačnije u 55. minutu. Reč je o spektakularnom golu dostojnom televizijskih špica koji je usledio posle ispucavanja golmana Martina Dubravke i odbitka o glavu štopera Norberta Đembera. Al Rajan već predstavio Mitrovića, ali
