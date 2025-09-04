FIBA i Turska slave Šenguna – ali on poručuje: Jokić je najbolji na svetu

Sputnik pre 41 minuta
FIBA i Turska slave Šenguna – ali on poručuje: Jokić je najbolji na svetu

Alperen Šengun odigrao je sjajan meč za Tursku protiv Srbije, a njegovom partijom FIBA je toliko fascinirana da više ne želi da zove „bejbi Jokić“

Pobedu protiv Srbije, košarkaši Turske slavili su čini se kao medalju. Razmljivo, pobedili su jednog od favorita za zlatnu medalju, ali u grupnoj fazi koja ne mora uvek da bude merilo nastavka takmičenja. Čini se da se osim Turske zaletela i sama FIBA i to zbog prve zvezde turskog tima Alperena Šenguna koji zbog svojih neverovatnih košarkaških sposobnosti nosi nadimak „bejbi Jokić“. Protiv Orlova Šengun je imao sjajn statistiku, 28 poena, 13 skokova i osam
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Poraz Srbije od Turske je loša vest za Nemačku

Poraz Srbije od Turske je loša vest za Nemačku

Dojče vele pre 46 minuta
Basketaši otputovali na Evropsko prvenstvo, evo kada igraju prve mečeve

Basketaši otputovali na Evropsko prvenstvo, evo kada igraju prve mečeve

Nova pre 16 minuta
Eurobasket, 9. Dan: Finalne bitke grupne faze! Džikićeva Gruzija protiv BiH, Dončić sa Izraelcima, derbi dana igraju Španci i…

Eurobasket, 9. Dan: Finalne bitke grupne faze! Džikićeva Gruzija protiv BiH, Dončić sa Izraelcima, derbi dana igraju Španci i Grci!

Kurir pre 16 minuta
Ataman cele noći slavio pobedu nad Srbijom! Trener Turske u transu na ulicama Rige (video)

Ataman cele noći slavio pobedu nad Srbijom! Trener Turske u transu na ulicama Rige (video)

Kurir pre 32 minuta
Šengun: Jokić je jedan od najboljih igrača na svetu (video)

Šengun: Jokić je jedan od najboljih igrača na svetu (video)

Sportski žurnal pre 31 minuta
Stefan Dinić: Očekivao sam da Srbija dobije na rotaciju

Stefan Dinić: Očekivao sam da Srbija dobije na rotaciju

Sport klub pre 7 minuta
Basketaši otputovali na Evropsko prvenstvo u Kopenhagenu

Basketaši otputovali na Evropsko prvenstvo u Kopenhagenu

Sportski žurnal pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaFIBATurskasport

Sport, najnovije vesti »

Upoznajte Rigu: Ušuškana luka, stara kaldrma i spor oko sovjetskih tragova

Upoznajte Rigu: Ušuškana luka, stara kaldrma i spor oko sovjetskih tragova

Radio 021 pre 17 minuta
Upoznajte Rigu: Ušuškana luka, stara kaldrma i spor oko sovjetskih tragova

Upoznajte Rigu: Ušuškana luka, stara kaldrma i spor oko sovjetskih tragova

BBC News pre 22 minuta
Čović: Avramović došao sa pregleda, biće sve u redu

Čović: Avramović došao sa pregleda, biće sve u redu

RTV pre 31 minuta
Dobre vesti iz Rige - sve u redu sa Avramovićem

Dobre vesti iz Rige - sve u redu sa Avramovićem

RTS pre 22 minuta
Turska je jednostavno bila bolja, i dobro je što nam je uzela meru

Turska je jednostavno bila bolja, i dobro je što nam je uzela meru

RTS pre 47 minuta