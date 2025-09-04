Isak Bonga zagrmeo! "Nadam se da će imati noćne more i da će me sanjati"

Večernje novosti pre 24 minuta
Isak Bonga zagrmeo! "Nadam se da će imati noćne more i da će me sanjati"

KOŠARKAŠ Partizana i Nemačke reprezentacije Isak Bonga imao je šta da kaže nakon utakmice protiv Finske.

FOTO: FIBA.basketball Uspeo je Bonga da zaključa reket i zaustavi najboljeg igrača Finaca Laurija Markanena. Njegov učinak bio je skromnih 11 poena i devet skokova, a za to je najzaslužniji košarkaš Partizana Isak Bonga. Nemački reprezentativac i bivši igrač Los Anđeles Lejkersa briljirao je u odbrani, a nakon meča nije krio zadovoljstvo. Ex-Laker Isaac Bonga didn't hold back after dominant win against Lauri Markkanen and Finland 😅😴 #EuroBasket Here’s the full
