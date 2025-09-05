Pobede Španije i Belgije, poraz Nemačke u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Fudbalska reprezentacija Španije pobedila je večeras u Sofiji Bugarsku 3:0, u utakmici prvog kola Grupe E u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Španija je povela golom koji je Mikel Ojarzabal postgao u petom minutu, a prednost je udvostručio Mark Kukurelja u 30. minutu. Osam minuta kasnije konačan rezultat postavio je Mikel Merino. Ranije danas u toj grupi Turska je u Tbilisiju pobedila Gruziju 3:2. Fudbalska reprezentacija Belgije pobedila je na gostujućem terenu Lihtenštajn 6:0, u petom kolu Grupe J. Dvostruki strelac bio je Juri Tielmans, golovima u 46. minutu i 70. minutu iz jedanaesterca. Golove su