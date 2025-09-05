Poseta za ne poverovati: Novak napravio pauzu da se pozdravi, stigla podrška pred epski duel sa Alkarazom

Dnevnik pre 1 sat
Poseta za ne poverovati: Novak napravio pauzu da se pozdravi, stigla podrška pred epski duel sa Alkarazom

U poslednje vreme dosta se spekuliše ko će biti sledeći trener Novaka Đokovića.

U igri je i ime slavne teniserke, čuvene Monike Seleš. Iako nije stigla potvrda ni s jedne strane, „gde ima dima, ima i vatre“ – Selešova se pojavila na Noletovom treningu pred derbi s Karlosom Alkarazom. Kada je primetio „gosta“, Novak je napravio malu pauzu i prišao velikoj šampionki pred izlazak na rasprodat „Artur Eš“. Sport klub
